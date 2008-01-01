"Благодарен Боранбаеву за предоставленный шанс". Шпилевский прокомментировал чемпионство "Кайрата"

В интервью корреспонденту Vesti.kz главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский рассказал о своих впечатлениях после завоевания чемпионского титула КПЛ-2020. В частности, он выделил фигуру руководителя клуба Кайрата Боранбаева и поблагодарил игроков за выполненную работу.



"Очевидно, что мы все счастливы, в первую очередь я рад за нашего президента - Кайрата Советаевича Боранбаева, я благодарен ему за предоставленный шанс. Надеюсь, я его не подвел. У меня не было никакой самоуверенности, но с первого дня как приехал сюда, я сразу ребятам обозначил - мы будем стремиться к титулу и работать насыщенно. Это дало плоды, ребята показали феноменальный характер с первого дня работы на сборах, поэтому это заслуженное чемпионство.



Сложности по сезону? Вы же знаете, что в Казахстане всегда есть сложности, не хочу говорить, какие именно. Но здесь сложно стать чемпионом. В матчах против нас все выкладываются не на сто, а на триста процентов, мы должны в каждом матче показывать максимум - ребята это сделали, я им благодарен, это их чемпионство", - отметил белорусский специалист.



Напомним, что "Кайрат" стал чемпионом Казахстана впервые за 16 лет - в прошлый раз это достижение было оформлено в КПЛ-2004. Для Шпилевского это второй сезон в алматинском клубе.