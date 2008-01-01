Стала известна сумма премиальных в "Кайрате" за победу в КПЛ

За победу в КПЛ футболисты и тренерский штаб "Кайрата" получили бонус в размере 500 тысяч долларов США на всех, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

Так, в алматинском клубе нет традиционных премиальных за победы в отдельных матчах, там применяется европейская бонусная система.

Кроме того, у некоторых футболистов имеются индивидуальные бонусы за различные статистические показатели. Например, за голы или сухие матчи.

Напомним, сегодня, 3 ноября, "Кайрат" в матче 17-го тура КПЛ с "Ордабасы" одержал победу и досрочно стал чемпионом. В предыдущий раз команда завоевывала этот титул 16 лет назад. А последние шесть лет "золото" забирала "Астана".

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