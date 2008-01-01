Фанаты "Кайрата" собрались у стадиона и отметили первое за 16 лет чемпионство

Болельщики "Кайрата" собрались у Центрального стадиона Алматы и поздравили команду с первым за 16 лет чемпионством, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фанаты не могли поддерживать клуб с трибун, так как в этом году из-за пандемии коронавируса розыгрыш КПЛ проводится без зрителей.

Тем не менее, игроки "Кайрата", оформив досрочное чемпионство вместе с победой над "Ордабасы" в 17-м туре, вышли к своим поклонникам и разделили с ними радость, пусть и через ограждение. С собой кайратовцы вынесли тондо, которое им вручили сразу после матча.





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