"Тобол" победил "Кайсар" и подвинул "Астану" со второго места КПЛ

"Тобол" одержал победу над "Кайсаром" в матче 17-го тура КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла сегодня, 3 ноября, в Алматы и завершилась со счетом 3:0 в пользу костанайской команды.

Все голы были забиты во втором тайме. Сначала на 53-й минуте счет открыл Сенин Себай.

А затем на 58-й закрепил успех Жереми Манзорро.

Точку же во встрече на 77-й минуте поставил Самат Жарынбетов.

Напомним, ранее после победы над "Ордабасы" досрочно чемпионом КПЛ стал "Кайрат". Теперь шымкентский клуб, "Тобол" и "Астана" ведут борьбу за "серебро". Набрав три очка, пока на второе место вышли костанайцы, подвинув столичную команду. Подробнее с турнирной таблицей можно ознакомиться по этой ссылке.