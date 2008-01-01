"В моем сердце!". Исламхан поздравил "Кайрат" с чемпионством

Экс-капитан "Кайрата" Бауыржан Исламхан поздравил свой бывший клуб с победой в КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Лидер сборной Казахстана, выступающий за "Аль-Айн" из ОАЭ, перешел в алматинскую команду в январе 2014-го и отыграл в ней до конца сезона-2019. За это время "Кайрат" пять раз становился серебряным призером чемпионата Казахстана, один раз бронзовым, а также завоевал четыре Кубка и два Суперкубка страны. Но "золото" доставалось "Астане". По иронии судьбы долгожданный титул команда взяла в первый же сезон после ухода Исламхана.

"Поздравляю всех кайратовцев с долгожданным чемпионством! Всегда желаю удачи "Кайрату". Пусть побед будет еще больше. Вперед, "Кайрат"! "Кайрат" в моем сердце", - написал футболист в Instagram.

Напомним, "Кайрат" стал чемпионом досрочно, победив в 17-м туре КПЛ "Ордабасы".

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