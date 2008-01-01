Стало известно, когда состоится церемония награждения "Кайрата" в случае чемпионства

Для алматинцев это первое "золото" за 16 лет.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:15
В эти минуты на Центральном стадионе в Алматы проходит центральный матч 17-го тура казахстанской премьер-лиги между "Кайратом" и "Ордабасы".
 
В случае победы команда Алексея Шпилевского досрочно станет чемпионом Казахстана в сезоне-2020. Для "Кайрата" это чемпионство станет первым за 16 лет.
 
"Если "Кайрат" обыграет "Ордабасы", то церемония награждения команды состоится сразу после матча.
 
Глава ПФЛК Олжас Абраев прибыл на стадион с чемпионской салатницей, так как вероятность определения обладателя золотых медалей именно сегодня имеет высокую вероятность. 
 
Для любителей теорий заговора напомню, что в прошлом году точно так же ПФЛК привозила тонду в Костанай, где "Астана" оформила свое шестое чемпионство", - написал инсайдер Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.
Метки:
Кайрат ФК Ордабасы ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:15
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