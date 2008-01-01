Стало известно, когда состоится церемония награждения "Кайрата" в случае чемпионства

"Ордабасы". В эти минуты на Центральном стадионе в Алматы проходит центральный матч 17-го тура казахстанской премьер-лиги между "Кайратом"

В случае победы команда Алексея Шпилевского досрочно станет чемпионом Казахстана в сезоне-2020. Для "Кайрата" это чемпионство станет первым за 16 лет.

"Если "Кайрат" обыграет "Ордабасы", то церемония награждения команды состоится сразу после матча.

Глава ПФЛК Олжас Абраев прибыл на стадион с чемпионской салатницей, так как вероятность определения обладателя золотых медалей именно сегодня имеет высокую вероятность.