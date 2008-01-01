"Кайрат" впервые за 16 лет стал чемпионом и прервал гегемонию "Астаны"

ФК "Кайрат" досрочно завоевал "золото" чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 3 ноября, алматинская команда принимала шымкентский "Ордабасы" и выиграла со счетом 3:1.

Счет встречи на 36-й минуте открыл бразильский форвард Вагнер Лав.

И практически тут же "Кайрат" заработал пенальти, который точно пробил защитник Нуралы Алип.

Заработав комфортное преимущество в первом тайме, "Кайрату", тем не менее, не удалось сохранить ворота Стаса Покатилова в неприкосновенности. На 77-й минуте разрыв до минимума сократил Жоао Пауло.

Но интрига продержалась недолго. На 80-й минуте вышедший на замену Улар Жаксыбаев забил автогол во время атаки "Кайрата" и установил окончательный счет.

Подробную статистику можно посмотреть здесь.

Отметим, что до окончания сезона алматинцам осталось сыграть еще три матча.

Эта победа сделала "Кайрат" недосягаемым для остальных клубов. Команда стала чемпионом Казахстана впервые за 16 лет - в прошлый раз это достижение было оформлено в КПЛ-20004.

Напомним, что последние шесть лет "золото" выигрывала "Астана", которая теперь ведет борьбу за второе место. Подробнее с положением команд можно ознакомиться по этой ссылке.