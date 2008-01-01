КПЛ отказала клубам в продлении чемпионата. Стала известна причина

Стала известна причина, почему было принято завершить чемпионат Казахстана по футболу сезона-2020 в ноябре. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Айдын Кожахмет.

"Министерство культуры и спорта рекомендовало всем федерациям завершить все продолжающиеся соревнования до 1 декабря.

Официально об этом не говорится, но велика вероятность повторного локдауна в стране. Ну или просто ужесточения карантина. Во всяком случае, спортивные мероприятия попадут под запрет.

Именно по этой причине КПЛ намерены завершить 30-го ноября, сыграв с 21-го по последний день месяца четыре тура. И несмотря на то, что некоторые клубы просили продлить чемпионат до 2-го декабря, дабы получить больше времени на восстановление игроков, в Лиге дали четко понять: в следующем месяце никто играть не будет.

Косвенным подтверждением тому является и переверстывание программной сетки телеканала Qazsport. В ноябре на канал выпадет огромная нагрузка, снимать и показывать надо много чего, и из-за этого последние туры Премьер-лиги будут показаны не в полном объеме. Во всяком случае, на ТВ. Придется смотреть матчи на сайте канала". - написал инсайдер.

Напомним, в текущем сезоне КПЛ из-за пандемии коронавируса была сокращена на 11 туров - с 33-х до 22-х. На данный момент чемпионат возглавляет "Кайрат", набравший 41 очко после 16 туров. Второй идет "Астана" (27), имеющая игру в запасе.