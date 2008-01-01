"Игроки насытились победами, руководство проведет перестройку". Смаков высказался о кризисном сезоне "Астаны"

Экс-капитан сборной Казахстана, Самат Смаков в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился мнением, с чем связано столь неубедительное выступление "Астаны" в КПЛ-2020. В частности, он рассказал, что предпримет руководство клуба для исправления ситуации.



"Астане" не хватает свежей крови. Да, есть какие-то вливания по одному-два человека, но, я думаю, те футболисты, которые есть там сейчас, они уже насытились победами. "Астане" нужны игроки помоложе и те, кто голоден до побед. Думаю, руководство клуба проведет перестройку команды в следующем году и они, как всегда, будут ставить высокие задачи", - отметил Смаков.



Напомним, что в этом году "Астана" впервые за шесть лет может лишиться титула чемпиона страны, на данный момент столичный клуб отстает от "Кайрата" на 14 очков.



В нынешнем сезоне "Астана" отправила в отставку двух главных тренеров - Михала Билека и Пола Эшуорта - после того, как команда поочередно вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов, а затем Лиги Европы. В середине октября клуб назначил российского тренера Андрея Тихонова на пост главного тренера, ранее также было объявлено, что новым исполнительным директором "Астаны" стал Давид Лория.