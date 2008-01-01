"Без Вагнера и Гуральски это другая команда". Смаков - о чемпионстве "Кайрата", Боранбаеве и возвращении в футбол

Алибек Кабенов

Бывший капитан сборной Казахстана Самат Смаков в интервью Youtube-каналу Vesti.kz рассказал о главных факторах в чемпионском сезоне "Кайрата", трех лучших игроках алматинского клуба и ошибках в игре Стаса Покатилова. Также он высказался о том, как складывается его общение с Кайратом Боранбаевым.



00:04 - "Кайрат" - чемпион, как им это удалось?

02:20 - Почему остальные претенденты на титул так сдали?

04:10 - С чем связаны ошибки в игре Стаса Покатилова?

04:58- Боранбаева уже поздравили с титулом?

05:47 - Что нужно сделать "Кайрату" перед Лигой чемпионов?

07:52 - Отмена лимита для игроков из ЕАЭС, ваше отношение к этому?







