"Ордабасы" решил судьбу Цхададзе и выбрал нового тренера

Шымкентский "Ордабасы" в ближайшее время расстанется с главным тренером команды Кахабером Цхададзе. Об этом сообщает "Чемпионат".

По информации источника, фаворитом на пост наставника является Вячеслав Грозный.

"Руководство "Ордабасы" намерено сменить главного тренера в конце нынешнего сезона. У Кахабера Цхададзе разногласия с боссом клуба. Дни специалиста в команде сочтены. В регионе хотят развивать футбол, поэтому руководство области желает видеть у руля команды тренера с именем. Ввиду былых заслуг и опыта работы в Казахстане выбор пал Вячеслава Грозного", - сказал источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник, близкий к специалисту, подтвердил эту информацию и добавил, что Грозный получил предложения и от других казахстанских команд.

"Грозный - кандидатура высших лиц региона. Руководство очень хочет видеть украинского специалиста в команде, но есть нюансы: на данный момент у Вячеслава Викторовича сразу три предложения от казахстанских клубов", - сказал собеседник.

Последним местом работы Грозного стал карагандинский "Шахтер", который он возглавил в конце 2019 года. Под руководством украинского тренера "горняки" провели два матча: уступили "Тоболу" (1:3) и обыграли "Кайрат" (1:0). Специалист покинул пост главного тренера команды летом 2020 года по обоюдному согласию сторон.

"Ордабасы" занимает третье место в чемпионате Казахстана. У шымкентской команды в 16 турах 27 очков.