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"Возможно, именно с этим связана часть "вбросов" и фейков". Лория - о задачах "Астаны", назначении Тихонова и плате журналистам

Он разъяснил многие моменты.

"Возможно, именно с этим связана часть "вбросов" и фейков". Лория - о задачах "Астаны", назначении Тихонова и плате журналистам
Давид Лория. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Помимо главного тренера в структуре "Астаны" появилось еще одно новое, но уже всем знакомое лицо - Давид Лория, который был представлен в качестве исполнительного директора. В интервью клубному сайту экс-вратарь сборной Казахстана, воспитанник столичного футболу рассказал о своей новой работе, назначении Андрея Тихонова и задачах на остаток сезона.

- Давид, вы почти месяц работаете в футбольном клубе "Астана", получаете новый опыт. Что для Вас значит работа в таком большом по казахстанским меркам клубе?

- В первую очередь, это большая ответственность, потому что клуб - чемпион последних шести лет, постоянный участник еврокубков. Конечно, этот год выдался очень тяжелым для всех в казахстанском футболе, но, тем не менее, работая в "Астане", ты постоянно находишься под прессингом со стороны СМИ, болельщиков, экспертов, руководства клуба, и каждое твое действие, и не дай Бог, ошибка - она рассматривается со всех сторон.

Но с другой стороны, для меня это большое удовольствие. Я выступал за сборную Казахстана, играл во многих клубах, в том числе зарубежных, всегда боролся за свое место в воротах, поэтому привык быть под постоянным прессингом.

- Уже во время вашей работы, в клуб был приглашен новый главный тренер - Андрей Тихонов, по каким критериям был выбран именно он?

- Нужно учитывать сразу ряд факторов: прежде всего, сжатые сроки. Мы были очень ограничены по времени, следовательно, не были готовы к долгим переговорным процессам, нам нужен был специалист, готовый работать здесь и сейчас.

Второе - время поиска. Обычно тренеров ищут зимой или летом, в октябре рынок труда, скажем так, не изобилует выбором. Третье - языковой барьер. Нам нужен был специалист со знанием русского языка, знакомый с нашей ментальностью.

В-четвертых, мы искали человека-максималиста, привыкший к амбициозным задачам. Ну и в-пятых, мы желали заключить контракт с человеком, подходящим нам с точки зрения причастия к клубу.

Андрей Валерьевич по всем пунктам подходил нам. Конечно, тот факт, что он не чужой человек для "Астаны", сыграл определенную роль при выборе.

А вот тот факт, что мы 11 лет назад играли вместе, никакой роли не играл. Более того, с тех пор мы ни разу не встречались. Да и решение в выборе тренера я в одиночку принять никак не мог.

Каждый кандидат обсуждался коллегиально. Поэтому странно было читать в прессе бредовые теории о том, что Тихонов появился в клубе благодаря протекции моих друзей, благодаря нашему с ним знакомству.

Как показали три игры чемпионата, выбор наш был верным. Несмотря на аномально большое количество травм и сжатые сроки подготовки, Андрей Валерьевич сумел выстроить команду, найти к каждому игроку свой подход и это дало результат.

Даже в проигранном матче с "Кайратом" наша команда показала, что стала сильнее за столь короткий срок и движется в верном направлении. Клуб в ближайшем будущем непременно вернет свои утерянные в этом году позиции.

- У клуба остались лишь математические шансы на чемпионство, поэтому говорить о задачах на первое место уже не приходится, какую задачу руководство ставит перед командой и главным тренером?

- После матча с "Кайратом" в интервью Тихонов озвучил задачу - победа в каждом из оставшихся матчей. Она очень важна в психологическом плане для команды, да и для всего клуба тоже.

- Вернемся к вам, вы обучались по программе УЕФА, что из того, что вы изучили помогло вам освоиться в "Астане"?

- Это программа UEFA MIP, созданная для бывших игроков сборных по обучению менеджменту. Она состоит из восьми модулей, которые проводятся в течении двух лет на английском языке.

Нам преподают самые светлые умы европейского футбола, лекции читают такие фигуры, как Арсен Венгер, топ-менеджеры различных клубов Старого Света. А многие выпускники программы уже работают на различных должностях в УЕФА и ФИФА.

Понятно, что сейчас пандемия внесла свои коррективы и обучение продолжается в режиме онлайн. Это обучение дало мне очень много полезной информации.

И я уверен, что, работая в "Астане", мне удастся использовать все свои знания и навыки, чтобы помочь клубу стать еще сильнее. Думаю, что в любом случае, клуб должен пользоваться всеми современными инструментами в сфере менеджмента, маркетинга и так далее.

На мой взгляд, не должно быть только одного приоритетного направления в развитии, необходимо стараться быть открытыми для болельщиков, больше уделять внимания своему резерву и школе. Мы все должны быть подчинены одной общей цели - делать "Астану" сильнее.

- В последнее время около "Астаны" ходит много разных слухов, СМИ регулярно пишут не самые лестные отзывы о работе клуба. Насколько все, что говорится о клубе, соответствует действительности?

- "Астана" остается большим клубом, несмотря на результаты этого сезона, поэтому естественно идет большой прессинг и всегда к клубу прикован взгляд из вне, это и порождает очень много слухов.

Я тоже читал о смене руководства, о каких-то схемах назначения тренерского штаба, то приписывают нам "странные" игры, то продают уже наших футболистов. Но, я как человек, видящий деятельность клуба внутри, могу сказать, что 90 процентов того, о чем пишут, не является достоверной информацией.

Раньше такого прессинга не было по той причине, что клуб работал со СМИ на платной основе. Во всяком случае, доводилось такое слышать. Но, насколько я знаю, сейчас клуб отказался от всех платных форм сотрудничества с различными информационными ресурсами. Возможно, именно с этим связана часть "вбросов" и фейковых новостей с претензией на сенсацию. И, полагаю, что это продолжится и дальше.

Но повторюсь, что в первую очередь, я связываю это с большим интересом к клубу, тем более, раньше "Астана" не давала таких поводов для информационных атак за счет результатов на внутренней и международной арене.

Хочу подчеркнуть, что наш клуб никак не намерен препятствовать какой-либо критике в свой адрес, если она конструктивная и по делу. Подобная критика бывает даже полезной.

Но когда льется откровенная грязь и ложь, мы не можем оставаться безучастными. И оставляем за собой право реагировать на подобные публикации согласно закона о СМИ.

- Вы - воспитанник целиноградского футбола. Значит ли это, что будете пристально следить за развитием детского футбола, своих кадров?

- Без сомнений, мне очень хотелось бы, чтобы в составе "Астаны! было как можно больше местных воспитанников. Уже сейчас сразу несколько игроков из дубля присоединились к главной команде, и я надеюсь, что среди них будут те, кто в скором будущем сможет составить конкуренцию опытным футболистам.

Но для достижения такого результата необходимо много работать. Как самим футболистам, так и всем нам - спортивному департаменту клуба, футбольному центру. Лично я верю, что в столице много талантливых детей, и они в будущем никому свое место в составе не уступят.    

Напомним, "Астана" представила Лорию 9 октября. Ранее должность исполнительного директора в столичном клубе занимал британец Пол Эшуорт.

 

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Метки:
Лория Давид Тихонов Андрей Астана ФК КПЛ-2020

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