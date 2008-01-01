"Золотой" удар Аймбетова, комбинация "Тобола" и бесстрашие "Кызыл-Жара". Выбери лучший гол 16-го тура КПЛ-2020

В традиционной рубрике Vesti.kz "Гол тура"
мы продолжаем с вашей помощью выбирать наиболее эффектные результативные действия в рамках чемпионата Казахстана. В прошедшем 16-м туре КПЛ снова не обошлось без красочных комбинаций и уверенных завершающих ударов. Выбрать лучшие из них можно по следующей ссылке
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Руслан Валиуллин
("Тобол")
Неплохой розыгрыш от "Тобола" в важнейшем матче за медали против "Ордабасы". Комбинация хороша по многим аспектам, тут и проникающая (а где-то даже издевательская) передача от Серикжана Мужикова, а также не импульсивное решение от форварда Сенина Себаи и вполне четкое завершение от своевременно сместившегося со фланга Валиуллина.
Сенин Себаи
("Тобол")
К 64-й минуте оборона "Ордабасы" уже трещала по швам, чем и воспользовался "Тобол". Отличная передача на ход от Жереми Манзорро и спокойное завершение от Сенина Себаи преобразовались во франкоговорящий гол костанайского клуба. Для ивуарийца это первое взятие ворот в сезоне, где-то в эту секунду ликовал Дмитрий Селюк.
Абат Аймбетов
("Кайрат")
Форвард сборной Казахстана продолжает пополнять свой бомбардирский улов. Аймбетов превосходно открылся, легко убежал от стремительно стареющих защитников "Астаны" и не оставил шансов Ненаду Эричу. Это был десятый гол Абата в сезоне, теперь он лучший снайпер лиги вместе с Жоао Пауло, а также человек, который фактически оформил "золотой" гол в сезоне, впрочем, ему не привыкать, такое он делал еще в 2013 году в составе "Актобе".
Тимур Мульдинов
("Кызыл-Жар СК")
Пару лет назад Мульдинов подавал надежды даже в проекции сборной Казахстана, но затем прогресс игрока остановился и он вернулся к той точке карьеры, где у него многое получалось. В прошедшем туре Тимур забил важный гол в ворота "Жетысу" и помог улучшить положение "Кызыл-Жара" в турнирной таблице.
Артурас Жулпа
("Жетысу")
Первый гол в сезоне мог порадовать лично полузащитника сборной Литвы, но не принес ничего больше "Жетысу". Но стоит сказать, что голевой эпизод Жулпа доиграл как настоящий форвард - его не смутили огромное количество соперников вокруг и необходимость бить с нерабочей левой ноги.
Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом:
Первый тур. Конрад Вжесиньски
("Кайрат") - гол
в ворота "Тараза";
Второй тур. Карлос Фонсека
("Иртыш") - гол
в ворота "Кызыл-Жар СК";
Третий тур. Думан Нарзилдаев
("Кайсар") - гол
в ворота "Тараза";
Четвертый тур. Серикжан Мужиков
("Тобол") - гол
в ворота "Астаны";
Пятый тур. Элгуджа Лобжанидзе
("Кайсар") - гол
в ворота "Жетысу;
Шестой тур. Айбол Абикен
("Кайрат") - гол
в ворота "Астаны";
Седьмой тур. Асхат Тагыберген
("Кайсар") - гол
в ворота "Тобола";
Восьмой тур. Жоао Пауло
("Ордабасы") - гол
в ворота "Астаны";
Девятый тур. Айдос Таттыбаев
("Шахтер") - гол
в ворота "Астаны";
Десятый тур. Жоао Пауло
("Ордабасы") - гол
в ворота "Кызыл-Жар СК";
Одиннадцатый тур. Небойша Косович
("Кайрат") - гол
в ворота "Окжетпеса";
Двенадцатый тур. Вагнер Лав
("Кайрат") - гол
в ворота "Шахтера";
Тринадцатый тур. Данияр Усенов
("Кайрат") - гол
в ворота "Жетысу";
Четырнадцатый тур. Марат Шахметов
("Каспий") - гол
в ворота "Кайрата".
Пятнадцатый тур. Элвин Фортес
("Кайсар") - гол
в ворота "Жетысу"
С турнирной таблицей чемпионата Казахстана по итогам 16 туров можно ознакомиться здесь
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