Самый возрастной футболист, главный тренер и директор клуба. Как сейчас выглядят чемпионы-2004 в составе "Кайрата"

Алишер Абдулин

"Кайрат" впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана. Корреспондент Vesti.kz по следам долгожданного триумфа алматинского клуба в КПЛ-2020 рассказывает о том, чем занимаются и как сейчас выглядят чемпионы 2004 года.



16 лет назад алматинцы во второй раз выиграли чемпионат Казахстана. Первый раз они победили в национальном первенстве еще в 1992 году - дебютном сезоне после развала Советского Союза.

С 1992 по 2004 год "Кайрат" сумел четыре раза завоевать Кубок Казахстана. За это время чемпионами становились: "Елимай" (Семей) - три раза, "Иртыш" (Павлодар) - пять раз, дважды побеждал столичный "Женис" и одно чемпионство на счету "Тараза".



Летом 2003 года в алматинский клуб пришел серьезный спонсор - АО "Қазақстан темір жолы". Так к названию команды прибавилась аббревиатура КТЖ. Тренером "Кайрата" тогда стал Леонид Остроушко, сменивший Владимира Гулямхайдарова. По ходу сезона алматинцы кардинально усилили состав игроками, которые в будущем сезоне привели клуб к победе в чемпионате.



Так, в числе новичков оказались: Кайрат Утабаев ("Пахтакор", Ташкент), Улугбек Асанбаев ("Женис"), Асхат Кадыркулов (ЦСКА, Москва), Авхат Мингачев ("Газовик", Оренбург) и Арсен Тлехугов ("Есиль").



В преддверии сезона-2004 главным тренером команды стал Леонид Пахомов. Россиянин пошел на совмещение должностей, также являясь наставником национальной сборной Казахстана.

Решение сделать из "Кайрата" базовый клуб сборной поспособствовало появлению в Алматы таких игроков, как Самат Смаков, Андрей Карпович (оба - "Ростов"), Сергей Бойченко ("Елимай"), Виталий Артемов ("Шахтер", Донецк), Ренат Абдулин ("Восток") и Андрей Богомолов ("Елимай").



Кроме того, клуб пополнился Олегом Мусиным ("Сокол", Саратов), Евгением Ловчевым ("Женис"), Юрием Аксеновым ("Уралан", Элиста) и Жафаром Ирисметовым ("Анжи", Махачкала).



Несмотря на амбициозность проекта, уже в апреле 2004 года "Кайрат" оказался обезглавлен после увольнения Пахомова. Россиянин сначала лишился должности в национальной команде после домашнего поражения от сборной Азербайджана в товарищеском матче, а затем покинул клуб. Здесь определяющим фактором стало неровное начало алматинцами чемпионата Казахстана.



Руководство клуба сделало ставку на другого специалиста из России - Алексея Петрушина, который до этого занимал в "Кайрате" должность ассистента главного тренера.



В итоге алматинцы сумели найти свою игру и набрать приличный ход. С мая "Кайрат" не проигрывал в 17 матчах подряд. При этом команда лишь четыре раза сыграла вничью.

Первое поражение с весны 2004 года у "Кайрата" случилось в сентябре. Затем подопечные Петрушина в оставшихся восьми поединках первенства одержали шесть побед. "Кайрат" в итоге набрал 83 очка, обойдя на четыре очка "Иртыш" и на шесть "Тобол".

Чемпионство "Кайрат" оформил 2 ноября в выездном победном матче заключительного, 38-го тура против петропавловского клуба "Есиль-Богатырь" (3:1).











































































Авхат Мингачев (защитник, 29 лет, 19 матчей)

45 лет. Завершил карьеру в 2005 году.



Дмитрий Проторчин (защитник, 26 лет, 19 матчей)

42 года. Проживает в Шымкенте.



Улугбек Асанбаев (полузащитник, 25 лет, 27 матчей, три гола)

41 год. Завершил карьеру в 2012 году.



Юрий Аксенов (полузащитник, 31 год, 18 матчей, один гол)

47 лет. Завершил карьеру в 2011 году.



Андрей Богомолов (полузащитник, 27 лет, 18 матчей, один гол)

43 года. Завершил карьеру в 2013 году.



Алибек Булешев (нападающий, 23 года, 36 матчей, 14 голов)

Завершил карьеру в 2018 году. Проживает в Алматы.



Олег Тарасов (нападающий, 22 года, два матча, один гол)

38 лет. Завершил карьеру в 2011 году.



Войкан Кузманович (защитник, 30 лет, два матча)

46 лет. Завершил карьеру в 2006 году.



Даурен Кусаинов (нападающий, 20 лет, один матч)

36 лет. Завершил карьеру в 2015 году.







Сегодня, 3 ноября, после победы над "Ордабасы" (3:1) "Кайрат" досрочно стал чемпионом, набрав 44 очка. Алматинский клуб на 17 баллов опережает "Астану". С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.



Фото: Эдуарда Гавриша© (слева: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18), из личных архивов игроков, ФК "Тобол"© (2), ФК "Актобе"© (4, 18), ФК "Окжетпес"© (10), ФК "Кызыл-Жар СК" © (12, 15), "Жас Кыран"© (13), ФК СШ-75© (14), Sports.uz© (17)