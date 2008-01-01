"От лица команды хотел бы извиниться". Эрич - об обидном поражении от "Кайрата" и шансах "Астаны" на чемпионство

Вратарь назвал год тяжелым.

Ненад Эрич. Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 16:54
Вратарь "Астаны" Ненад Эрич прокомментировал поражение от "Кайрата" (0:1) в рамках 16-го тура казахстанской премьер-лиги, а также оценил шансы столичного клуба на чемпионство.
 
- Потерпели обидное поражение в матче с "Кайратом". На игру выходили только с целью победить, но это футбол! Также от лица команды хотел бы извиниться перед нашими болельщиками за результат этого матча, да и всего сезона. Несмотря на то, что матчи проводятся без зрителей, мы чувствуем поддержку наших болельщиков, было очень приятно их увидеть здесь в Алматы. Мы понимаем, что "Астана" приучила всех за последние годы к первому месту и участию в основных стадиях еврокубков, но этот год тяжелый во всех отношениях. Сейчас важно не опускать руки, сделать правильные выводы и идти дальше вперед. 
 
- На чемпионство остаются лишь математические шансы, но чемпионат продолжается. Какая задача стоит перед командой?
- Мы должны выходить на каждый матч с одной единственной целью – победить. Впереди у нас пять матчей, и мы хотим порадовать наших болельщиков и наш клуб победами!
 
 
Добавим, что "Кайрат" с 41 очком после 16 туров возглавляет таблицу КПЛ, опережая на 14 очков "Астану", у которой есть игра в запасе.
Метки:
Астана ФК Кайрат ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 16:54
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