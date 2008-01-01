"Кто-то хочет натравить всех на меня". Младенов - о сокращении зарплат в "Кайсаре", блате и "драке" с игроком в раздевалке

"Кайсара" Стоичо Младенов дал интервью Главный тренердал интервью KazFootball.kz , в котором прокомментировал слухи вокруг кызылординского клуба.

– Стойчо, в начале пандемии в команде сократили зарплаты, но ходили слухи о том, что тренерский штаб наотрез отказался на понижение. Как бы вы это прокомментировали?

– Действительно, в связи с пандемией коронавируса в клубе сократили бюджет на сезон. Все футболисты и тренеры пошли на понижение зарплаты. Поэтому, информация о том, что мы отказались, не соответствует действительности. Ведь, в настоящее время очень сложная ситуация не только в Казахстане, но и во всем мире.

– Также в СМИ ходили разговоры о том, что форвард Александр Колев является якобы вашим зятем и в кызылординский клуб он попал по блату. Правда ли это?

– Во-первых, у меня нет дочери, поэтому он никак не может быть моим зятем. Во-вторых, это ложная информация. Александр – очень важный игрок нашей команды и мы на него рассчитываем. Не знаю, кто это все придумывает. Кто-то хочет натравить всех на меня и навредить моей репутации.

– На днях вышла информация о том, что вы запретили одному из игроков говорить на казахском языке и чуть ли не навязалась драка. Как можете прокомментировать эту ситуацию? Если это правда, о каком игроке идет речь?

– Во второй раз за сезон мы проиграли "Каспию". Это очень болезненное поражение для нас. Мы сейчас находимся в группе лидеров и такие матчи нельзя так проигрывать, ведь у нас стоит задача – попасть в пятерку лучших команд чемпионата. Обстановка в команде была не из самых хороших, все были опустошены, переживали из-за проигрыша.

Да, был неприятный случай после игры, но проясню ситуацию. Когда все зашли в раздевалку, один из игроков, не буду называть его имя из уважения к нему, руководству и тренерскому штабу, обсуждал итог игры по-казахски. Я попросил его говорить на русском языке, чтобы все иностранные игроки понимали и могли прокомментировать. Ведь в Казахстане русский – официальный язык, я лишь хотел, чтобы все футболисты понимали друг друга. Но я ни в коем случае не запрещал ему говорить на его родном языке. Сейчас все наладилось, конфликт исчерпан. А то, что пишут в СМИ – слегка преувеличено.