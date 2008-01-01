"Ставим задачу выиграть все пять игр". Тихонов - о матче с "Кайратом" и цели на остаток сезона

Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов прокомментировал матч с "Кайратом" и рассказал о задаче на оставшуюся часть чемпионата Казахстана по футболу.

"У нас не получилось забить, было несколько моментов, в том числе у Леши Щеткина на 90-й минуте. В данный момент мы столкнулись с соперником, который играет в быстрый агрессивный футбол, плюс исполнительское мастерство у них на высоком уровне. Но мне наша команда понравилась, особенно то, как быстро выходили из обороны в атаку. Возможно, в концовке не получалось, были приняты неверные решения. Думаю, что это от перенастроя футболистов, так как матчи такого накала бывают редко. Жесткие, моментами даже грубые эпизоды в игре были так же от настроя с одной и с другой стороны, отсюда в некоторых моментах были немного спорные решения от судей. Но мы не будем говорить о судьях, это их работа, мы думаем о своей игре, о том, где нам нужно прибавлять, становиться лучше. Нам есть над чем работать, и мы это будем делать", - рассказал Тихонов.

"Ставим задачу выиграть все пять игр. Понимаю, что с играми через два на третий будет тяжело. У нас как минимум семь игроков сборных команд, которые отыграют 18, а 21 уже будет тур чемпионата. А ведь им необходимо еще долететь, а кому-то добираться 20 часов, кому-то 30, это не очень хорошо для восстановления. Поэтому нас ждет очень тяжелый график, но пока мы о нем не думаем, а сконцентрированы на следующем сопернике - "Таразе", - отметил главный тренер, озвучив задачу на остаток сезона.

Напомним, в матче 16-го тура КПЛ "Астана" проиграла "Кайрату" со счетом 0:1. Теперь отрыв составляет 14 очков и алматинцам для чемпионства нужно всего два балла или осечка действующего чемпиона.