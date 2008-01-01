"Они хотели реванша, но ...". Гуральски - о матче с "Астаной", сейве Эрича и чемпионстве "Кайрата"

Полузащитник "Кайрата" Яцек Гуральски в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал победу над "Астаной" в матче 16-го тура чемпионата Казахстана. Также он высказался о квалификации соперника.



- Яцек, как вы считаете, почему на этот раз игра с "Астаной" получилось сложнее, чем предыдущая?



- На мой взгляд, "Астана" - очень хорошая команда, в ее рядах есть очень опытные игроки. Понятно, что после своего первого поражения от нас они хотели реванша, но мы снова вышли на первое место.



- Вы могли забить, удар был отличный, у вас есть объяснение, как вратарь совершил это спасение?



- Мяч был в 20-ти метрах от ворот и я решил пробить, но голкипер "Астаны" сделал отличный сейв. Жаль, ведь это мог быть классный гол.



- После матча команда ликовала, как никогда в этом сезоне, можно ли сказать, что это были предчемпионские эмоции?



– Это был сложный матч, в котором мы хотели набрать три очка, что приблизит нас к чемпионскому титулу, которого клуб ждал более 15 лет.



Отметим, что "Кайрат" после победы над "Астаной" упрочил лидерство в турнирной таблице и теперь имеет отрыв в 14 очков, при этом у столичного клуба еще есть игра в запасе. Команде Алексея Шпилевского осталось сыграть четыре матча в КПЛ-2020.