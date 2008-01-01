"Кызыл-Жар" обыграл "Жетысу" в матче с пенальти и удалением и отодвинулся от зоны вылета из КПЛ

"Кызыл-Жар" обыграл "Жетысу" в матче 16-го тура КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на поле стадиона "Жас Кыран" в Алматы и была домашней для петропавловского клуба, который выиграл со счетом 2:1.

Первым на 36-й минуте за хозяев отличился вышедший на замену Тимур Мульдинов.

Затем на 45-й пенальти реализовал Максим Драченко.

За талдыкорганцев гол престижа на 51-й минуте оформил Артурас Жулпа.

Отметим, что "Жетысу" доигрывал матч вдесятером - на 87-й минуте красную карточку заработал Айбар Жаксылыков.

Подробнее статистику можно посмотреть здесь.

Набрав три очка, "Кызыл-Жар" поднялся на одну позицию - с девятой на восьмую - отодвинувшись еще дальше от зоны вылета из КПЛ. С положением команд можно ознакомиться по этой ссылке.