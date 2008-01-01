"Окжетпес" сыграл вничью с "Таразом" и поднялся с последнего места КПЛ

Сегодня проходят последние матчи 16-го тура.

Фото: Фото: ФК "Окжетпес"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:56
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 16
Окжетпес - Тараз 0:0

Турнирная таблица

"Окжетпес" и "Тараз" сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на базе национальных сборных в Талгаре и завершилась со счетом 0:0. 

Оба клуба располагаются в нижней части турнирной таблицы. И если набранное очко не изменило положения "Тараза", который остался на восьмом месте, то "Окжетпес" поднялся с последней строчки на предпоследнюю, потеснив "Каспий". 

Также сегодня в 17:00 по столичному времени состоится последний матч тура "Кызыл-Жар СК" - "Жетысу". Трансляция будет доступна на сайте телеканала Qazsport.

Напомним, ранее в рамках 16-го тура "Ордабасы" уступил "Тоболу" (0:3), "Астана" проиграла "Кайрату" (0:1), а "Кайсар" потерпел поражение от "Каспия" (0:1). С турнирным положением клубов можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Окжетпес ФК Тараз ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 15:56
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