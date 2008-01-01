Французский нападающий не сыграет в матче 16-го тура КПЛ

Игра запланирована в Талгаре.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 13:43
29-летний нападающий "Тараза" Серж Ньюадзи пропустит предстоящий матч 16-го тура премьер-лиги против "Окжетпеса", сообщает KazFootball.kz.

Ньюадзи в матче 15-го тура против "Кызыл-Жар СК" (0:1) получил предупреждение, которое стало для него четвертым в сезоне. Следовательно, он не сыграет с "синегорцами". 

Всего в нынешнем чемпионате французский легионер сыграл восемь матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Матч "Окжетпес" - "Тараз" состоится сегодня, 31 октября, в Талгаре. С турнирным положением клубов можно ознакомиться здесь.
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Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 13:43
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