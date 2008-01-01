Аким области выдвинул ультиматум тренерскому штабу "Тобола"

Руководство Костанайской области поставило задачу перед "Тоболом"
на концовку чемпионата. Если команда займет в КПЛ
третье место, то этот результат будет считаться успешным, сообщает Meta-ratings.kz
.
Отмечается, что если же "Тобол" пропустит вперед "Ордабасы", то в Костанае задумаются о серьезных изменениях в тренерском штабе.
Клуб проиграл в КПЛ и "Астане", и "Кайрату". Причем алматинцам уступил с разгромным счетом 0:4.
Сейчас "Тобол" занимает в турнирной таблице
четвертое место, отставая от "Ордабасы" на один балл и имея игру в запасе. В матче 16-го тура подопечные Григория Бабаяна разгромили
шымкентцев со счетом 3:0.