Аким области выдвинул ультиматум тренерскому штабу "Тобола"

Бабаяну есть над чем задуматься.

Григорий Бабаян. Фото: ФК "Тобол"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 13:15
Руководство Костанайской области поставило задачу перед "Тоболом" на концовку чемпионата. Если команда займет в КПЛ третье место, то этот результат будет считаться успешным, сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что если же "Тобол" пропустит вперед "Ордабасы", то в Костанае задумаются о серьезных изменениях в тренерском штабе.

Клуб проиграл в КПЛ и "Астане", и "Кайрату". Причем алматинцам уступил с разгромным счетом 0:4.

Сейчас "Тобол" занимает в турнирной таблице четвертое место, отставая от "Ордабасы" на один балл и имея игру в запасе. В матче 16-го тура подопечные Григория Бабаяна разгромили шымкентцев со счетом 3:0.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Тобол ФК Бабаян Григорий
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 13:15
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