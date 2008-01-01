Чемпионство под вопросом? "Кайрат" и "Астана" еще могут сыграть "золотой" матч в КПЛ

"Кайрат"
и "Астана"
теоретически еще могут провести "золотой" матч в чемпионате Казахстана по футболу
2020 года, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Согласно регламенту, он возможен в случае равенства очков у обеих команд. Если "Кайрат" возьмет одно очко в оставшихся четырех матчах, а "Астана" выиграет все пять игр, то у них будет одинаковое количество баллов - по 42.
На данный момент алматинский клуб лидирует в таблице, заработав 41 балл в 16 играх. Столичная команда имеет 27 очков после 15 встреч.
Чемпионат завершится
30 ноября.
Отметим, что в матче 16-го тура "Кайрат" победил
"Астану" со счетом 1:0. При этом руководство северян выразило
недовольство качеством судейства данного поединка.
Турнирная таблица КПЛ-2020