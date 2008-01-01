Чемпионство под вопросом? "Кайрат" и "Астана" еще могут сыграть "золотой" матч в КПЛ

В последней игре сильнее оказались "желто-черные".

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 12:35
"Кайрат" и "Астана" теоретически еще могут провести "золотой" матч в чемпионате Казахстана по футболу 2020 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Согласно регламенту, он возможен в случае равенства очков у обеих команд. Если "Кайрат" возьмет одно очко в оставшихся четырех матчах, а "Астана" выиграет все пять игр, то у них будет одинаковое количество баллов - по 42.

На данный момент алматинский клуб лидирует в таблице, заработав 41 балл в 16 играх. Столичная команда имеет 27 очков после 15 встреч.

Чемпионат завершится 30 ноября.

Отметим, что в матче 16-го тура "Кайрат" победил "Астану" со счетом 1:0. При этом руководство северян выразило недовольство качеством судейства данного поединка.

Турнирная таблица КПЛ-2020
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Футбол КПЛ-2020 Астана ФК Кайрат ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 12:35
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