Тренер дебютанта еврокубков едва не подрался с игроком в раздевалке после поражения от аутсайдера КПЛ

Наставник "Кайсара" Стойчо Младенов
едва не подрался со своим футболистом в раздевалке после проигранного "Каспию"
матча в рамках 16-го тура чемпионата Казахстана, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале
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"Вчера после матча "Каспий" - "Кайсар" случился скандал. Очевидцы утверждают, что между главным тренером кызылординцев Стойчо Младеновым и одним из игроков команды чуть не завязалась драка.
Не знаю, что послужило толчком к конфликту, но свидетели утверждают, будто тренеру не понравилось, что этот футболист после игры о чем-то говорил в раздевалке на казахском, выражая свое недовольство то ли игрой команды, то ли своим положением глубокого резервиста.
В общем, Младенов начал высказывать свое недовольство горячему парню и в том числе потребовал, чтобы тот в его присутствии больше не говорил на казахском. И это еще больше завело игрока. Говорят, он кричал тренеру: "Ты играть мне не даешь. Теперь еще и на родном языке не даешь говорить?!".
Опять же, по словам очевидцев, конфликт мог перерасти в потасовку. Но их разняли. А Младенов заявил игроку, что более на него не рассчитывает", - говорится в тексте.
"Кайсар" во второй раз за сезон проиграл
"Каспию" с одинаковым счетом 0:1. Первое поражение случилось в шестом туре. После этой неудачи кызылординцы с 20 очками остались на пятом месте, тогда как актаусцы с десятью баллами обошли "Окжетпес" в таблице по дополнительным показателям, поднявшись с последней, 11-й строчки на десятую.
Отметим, что в нынешнем сезоне кызылординский клуб дебютировал в Лиге Европы со второго отборочного раунда, на стадии которого уступил
кипрскому АПОЭЛу (1:4).