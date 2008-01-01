Прямая трансляция двух матчей 16-го тура КПЛ

Сегодня, 31 октября, состоятся еще два матча 16-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Сыграют "Окжетпес" - "Тараз"
(начало - в 14:00 по времени Нур-Султана) и "Кызыл-Жар СК" - "Жетысу"
(17:00). Трансляция будет доступна на сайте
телеканала Qazsport.
Прежде "Окжетпес" и "Тараз" провели между собой 41 матч, в которых синегорцы одержали 19 побед при десяти ничьих и 12 поражениях с разницей мячей 53-46.
"Кызыл-Жар СК" и "Жетысу" сыграли 28 очных встреч - 13 побед на счету петропавловцев при пяти ничьих и десяти поражениях с разницей мячей 40-33.
Ранее в рамках 16-го тура "Ордабасы" уступил
"Тоболу" (0:3), "Астана" проиграла
"Кайрату" (0:1), а "Кайсар" потерпел поражение
от "Каспия" (0:1). С турнирным положением клубов можно ознакомиться здесь
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