Прямая трансляция двух матчей 16-го тура КПЛ

Первая игра начнется в 14:00.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня, 31 октября, состоятся еще два матча 16-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сыграют "Окжетпес" - "Тараз" (начало - в 14:00 по времени Нур-Султана) и "Кызыл-Жар СК" - "Жетысу" (17:00). Трансляция будет доступна на сайте телеканала Qazsport.

Прежде "Окжетпес" и "Тараз" провели между собой 41 матч, в которых синегорцы одержали 19 побед при десяти ничьих и 12 поражениях с разницей мячей 53-46.

"Кызыл-Жар СК" и "Жетысу" сыграли 28 очных встреч - 13 побед на счету петропавловцев при пяти ничьих и десяти поражениях с разницей мячей 40-33.

Ранее в рамках 16-го тура "Ордабасы" уступил "Тоболу" (0:3), "Астана" проиграла "Кайрату" (0:1), а "Кайсар" потерпел поражение от "Каспия" (0:1). С турнирным положением клубов можно ознакомиться здесь.


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Футбол КПЛ-2020 Окжетпес ФК Тараз ФК Кызыл-Жар СК Жетысу ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 10:40
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