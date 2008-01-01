Руководство "Астаны" пожаловалось на плохое судейство в матче с "Кайратом"

Северяне на 14 очков отстали от южан.

Михаил Гурман. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 09:46
Генеральный директор "Астаны" Михаил Гурман поделился своим мнением о матче с "Кайратом" в рамках 16-го тура чемпионата Казахстана по футболу. Его комментарий приводит пресс-служба столичной команды.

Встреча прошла на стадионе "Жас Кыран" и завершилась со счетом 1:0 в пользу "желто-черных".

- Получился боевой матч, который соответствует игре двух лидеров чемпионата! Как обычно бывает в таких матчах, все решает один гол и детали. К сожалению, этой деталью стало судейство в исполнении Игоря Чеснокова, который допустил несколько явных ошибок, это и сказалось на итоговом результате. Но несмотря на счет на табло, меня порадовала игра "Астаны", видно, что команда выходит из игрового кризиса. Это вселяет надежду и доказывает, что мы не ошиблись с главным тренером, - отметил он.

- Вы считаете, что судейство стало определяющим моментом?

- Мы имели моменты, чтобы вырвать ничью, а может и даже победить, но если соперник реализовал свой момент в гол, то мы это не сделали! И тем не менее я могу, как минимум, назвать два момента, которые сказались на результате. Первый момент на 31-й минуте, когда был фол в середине поля на Евгении Постникове, после чего был забит гол, соперник опасно сыграл, но судья не зафиксировал нарушение. И во втором тайме, когда около линии штрафной сбили Барсегяна, но свисток вновь молчал. К сожалению, в этом сезоне прослеживается тенденция, что в матчах против "Астаны" если судьи ошибаются, то делают это они в пользу соперника.

После этой игры "Кайрат" набрал 41 балл и на 14 пунктов оторвался от "Астаны" в турнирной таблице. С турнирным положением клубов можно ознакомиться здесь. 
Метки:
Футбол Гурман Михаил Астана ФК Кайрат ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 09:46
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