"Постараемся написать новую главу в истории "Кайрата". Шпилевский - о победе над "Астаной" и чемпионстве в КПЛ

Команда уверенно лидирует в таблице.

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 08:45
Главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский прокомментировал победу над "Астаной" в рамках 16-го тура КПЛ. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Встреча прошла на стадионе "Жас Кыран" и завершилась со счетом 1:0 в пользу "желто-черных".

"Мы сделали большой шаг. Сейчас, самое главное быстро восстановиться и подготовиться к матчу с "Ордабасы". Ребятам надо отдать должное - они оставили на поле свое сердце, сыграли с полной самоотдачей и страстью. В конце встречи немного подустали и позволили сопернику делать длинные диагональные забросы. В связи с этим мы впереди не сумели оказывать то давление, которое бы хотелось видеть. Последний матч мы играли с большой интенсивностью, поэтому, это нормально. Снимаю шляпу перед ребятами. 3-го числа мы постараемся поставить точку и написать новую главу в истории "Кайрата", - отметил он.

После этой игры "Кайрат" набрал 41 балл и на 14 пунктов оторвался от "Астаны" в турнирной таблице. С турнирным положением клубов можно ознакомиться здесь.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Астана ФК Кайрат ФК Шпилевский Алексей
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 08:45
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