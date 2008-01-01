"Постараемся написать новую главу в истории "Кайрата". Шпилевский - о победе над "Астаной" и чемпионстве в КПЛ

Главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский
прокомментировал победу над "Астаной"
в рамках 16-го тура КПЛ. Его слова приводит пресс-служба
клуба.
Встреча прошла на стадионе "Жас Кыран" и завершилась
со счетом 1:0 в пользу "желто-черных".
"Мы сделали большой шаг. Сейчас, самое главное быстро восстановиться и подготовиться к матчу с "Ордабасы". Ребятам надо отдать должное - они оставили на поле свое сердце, сыграли с полной самоотдачей и страстью. В конце встречи немного подустали и позволили сопернику делать длинные диагональные забросы. В связи с этим мы впереди не сумели оказывать то давление, которое бы хотелось видеть. Последний матч мы играли с большой интенсивностью, поэтому, это нормально. Снимаю шляпу перед ребятами. 3-го числа мы постараемся поставить точку и написать новую главу в истории "Кайрата", - отметил он.
После этой игры "Кайрат" набрал 41 балл и на 14 пунктов оторвался от "Астаны" в турнирной таблице. С турнирным положением клубов можно ознакомиться здесь
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