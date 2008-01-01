Аутсайдер КПЛ во второй раз за сезон обыграл дебютанта еврокубков

"Кайсар"
, который в этом сезоне дебютировал в Лиге Европы со второго отборочного раунда, проиграл "Каспию"
в 16-м туре чемпионата Казахстана по футболу
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча проходила в Алматы на Центральном стадионе и завершилась со счетом 1:0 в пользу актауского клуба. Решающий мяч на 77-й минуте забил Михаил Габышев.
Как итог, кызылординцы во второй раз сезон уступили "Каспию". В шестом туре "волки" проиграли со счетом 0:1.
После этой неудачи "Кайсар" с 20 очками остался на пятом месте, тогда как "Каспий" с десятью баллами обошел "Окжетпес" в таблице по дополнительным показателям, поднявшись с последней, 11-й строчки на десятую.