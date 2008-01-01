"Кайрат" победил "Астану" и приблизился к первому за 16 лет чемпионству в КПЛ

"Кайрат"
одержал победу над "Астаной"
в центральном матче 16-го тура чемпионата Казахстана по футболу
, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Встреча прошла в Алматы на стадионе "Жас Кыран" и завершилась со счетом 1:0 в пользу "желто-черных". Решающий мяч на 31-й минуте забил Абат Аймбетов
.
Стоит отметить, что игра получилась содержательной, тогда как в первом тайме алматинцы имели больше моментов для взятия ворот, один из которых в итоге успешно реализовали. Кроме того, голкипер северян Ненад Эрич в одном эпизоде по-настоящему выручил одноклубников.
Второй отрезок встречи также вышел боевым - астанчане поддавливали, а южане действовали вторым номером. Если бы не Эрич, подопечные Алексея Шпилевского неоднократно бы праздновали успех.
Так или иначе, "Кайрат" удержал минимальное преимущество в счете и набрал 41 балл, оторвавшись на 14 пунктов от "Астаны" в турнирной таблице, тем самым сделав серьезную заявку на первое за 16 лет чемпионство. Прежде алматинский клуб только дважды становился победителем казахстанского чемпионата - в 1992 и 2004 годах.