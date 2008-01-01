Форвард "Кайрата" и сборной Казахстана догнал игрока "Ордабасы" в гонке бомбардиров КПЛ

Нападающий "Кайрата"
и сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов
открыл счет в центральном матче 16-го тура КПЛ с "Астаной"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Он отличился на 31-й минуте, занеся в свой актив десятый гол в текущем чемпионате. Этим самым в гонке бомбардиров догнал бразильского полузащитника "Ордабасы" Жоао Пауло, имеющего на своем на счету также десять забитых мячей.
"Кайрат" к этой игре подошел в роли единоличного лидера КПЛ. Более подробно с турнирной таблицей можно ознакомиться здесь
.