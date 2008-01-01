Форвард "Кайрата" и сборной Казахстана догнал игрока "Ордабасы" в гонке бомбардиров КПЛ

"Желто-черные" лидируют в таблице.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:42
Нападающий "Кайрата" и сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов открыл счет в центральном матче 16-го тура КПЛ с "Астаной", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он отличился на 31-й минуте, занеся в свой актив десятый гол в текущем чемпионате. Этим самым в гонке бомбардиров догнал бразильского полузащитника "Ордабасы" Жоао Пауло, имеющего на своем на счету также десять забитых мячей.



"Кайрат" к этой игре подошел в роли единоличного лидера КПЛ. Более подробно с турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.
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Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 17:42
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