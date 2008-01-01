"Кыргызский Месси" вернулся. "Кайрат" назвал состав на матч с "Астаной"

Игра - центральная в туре.

Гулжигит Алыкулов. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 16:13
Футбольный клуб "Кайрат" определился со стартовым составом на один из ключевых матчей чемпионата Казахстана против "Астаны".

В обойму после травмы вернулся Гулжигит Алыкулов, известный в среде болельщиков как "кыргызский Месси". Он начнет игру на скамейке запасных. Хотя, вероятно, Алексей Шпилевский решил его приберечь для второго тайма.

Как известно, 19-летний хавбек в матче 14-го тура с "Каспием" (3:1) получил травму и на 22-й минуте был заменен на Адеринсолу Эсеолу. 

Отметим, что матч 16-го тура пройдет сегодня, 30 октября, в Алматы на стадионе "Жас Кыран". Начало - в 17:00 по времени Нур-Султана.

Битва за титул. Прямая трансляция матча "Астана" - "Кайрат" и других игр 16 тура КПЛ
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Кайрат ФК Астана ФК Алыкулов Гулжигит
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 16:13
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