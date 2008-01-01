"Астана" лишилась четырех игроков основы на чемпионский матч с "Кайратом"

Игра начнется в 17:00.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:27
Сегодня, 30 октября, состоится один из центральных матчей второго круга чемпионата Казахстана по футболу, в котором встретятся "Астана" и "Кайрат". В этой игре главный тренер столичной команды Андрей Тихонов не сможет рассчитывать на четырех игроков основного состава, сообщается на сайте северян.

Отмечается, что из-за травм не сыграют защитники Лука Шимунович и Урош Радакович, полузащитник Дорин Ротариу, а также нападающий Пиерос Сотириу.

Матч 16-го тура "Астана" - "Кайрат" начнется в 17:00 по времени Нур-Султана. Трансляция встречи запланирована на телеканале Qazsport. С турнирным положением клубов можно ознакомиться здесь.
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Футбол КПЛ-2020 Астана ФК Кайрат ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:27
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