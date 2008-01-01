"Астана" лишилась четырех игроков основы на чемпионский матч с "Кайратом"

Сегодня, 30 октября, состоится один из центральных матчей второго круга чемпионата Казахстана по футболу
, в котором встретятся "Астана"
и "Кайрат"
. В этой игре главный тренер столичной команды Андрей Тихонов не сможет рассчитывать на четырех игроков основного состава, сообщается на сайте
северян.
Отмечается, что из-за травм не сыграют защитники Лука Шимунович и Урош Радакович, полузащитник Дорин Ротариу, а также нападающий Пиерос Сотириу.
Матч 16-го тура "Астана" - "Кайрат" начнется в 17:00 по времени Нур-Султана. Трансляция встречи запланирована на телеканале Qazsport. С турнирным положением клубов можно ознакомиться здесь
.