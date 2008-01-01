"Тоболу" поставили задачу занять место в призовой тройке и назвали бюджет на сезон КПЛ-2020

Клуб занимает четвертое место в таблице.

Фото: ФК "Тобол"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:52

ФК Тобол" по итогам КПЛ-2020 должен войти в призовую тройку, сообщили корреспонденту Vesti.kz в Управлении физической культуры и спорта Костанайской области. Также озвучен бюджет клуба на этот год.

"Перед футбольным клубом "Тобол" ставилась задача войти в тройку лидеров казахстанской премьер-лиги 2020 года", - сообщили в Управлении облспорта на запрос редакции.

Что касается бюджета ФК "Тобол", то сообщили следующее:

"В  2020 году бюджет клуба составляет три миллиарда 250 миллионов тенге", - пояснили в организации.

Отметим, по итогам 16-ти туров "Тобол" набрал 26 очков и располагается на четвертом месте. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Метки:
Тобол ФК КПЛ-2020 Бюджет Государственный бюджет
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 19:52
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