"Тоболу" поставили задачу занять место в призовой тройке и назвали бюджет на сезон КПЛ-2020

ФК Тобол" по итогам КПЛ-2020 должен войти в призовую тройку, сообщили корреспонденту Vesti.kz в Управлении физической культуры и спорта Костанайской области. Также озвучен бюджет клуба на этот год.



"Перед футбольным клубом "Тобол" ставилась задача войти в тройку лидеров казахстанской премьер-лиги 2020 года", - сообщили в Управлении облспорта на запрос редакции.



Что касается бюджета ФК "Тобол", то сообщили следующее:



"В 2020 году бюджет клуба составляет три миллиарда 250 миллионов тенге", - пояснили в организации.



Отметим, по итогам 16-ти туров "Тобол" набрал 26 очков и располагается на четвертом месте. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.