Сумасшедший гол легионера "Кайсара" признан лучшим в 15-м туре КПЛ-2020

Гол игрока "Кайсара" Элвина Фортеса
в ворота "Жетысу"
признан лучшим в 15-м туре КПЛ-2020
. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz
.
Футболист набрал 37 процентов голосов. Легионер из Нидерландов, едва выйдя на замену, в начале второго тайма сумел сравнять счет сильнейшим ударом в ближний верхний угол. Кызылординцам этот гол не помог набрать очки, они уступили талдыкорганцам со счетом 1:3.
Второе место в голосовании занял форвард "Астаны" Алексей Щеткин
- 24 процента. На третьем месте Небойша Косович
из "Кайрата", у которого 17 процентов голосов, а на четвертой позиции еще один игрок алматинского клуба Абат Аймбетов
, набравший 16 процентов. Айбар Жаксылыков
из "Жетысу" замкнул топ-5 данного рейтинга. У него шесть процентов голосов.
Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом:
Первый тур. Конрад Вжесиньски
("Кайрат") - гол
в ворота "Тараза";
Второй тур. Карлос Фонсека
("Иртыш") - гол
в ворота "Кызыл-Жар СК";
Третий тур. Думан Нарзилдаев
("Кайсар") - гол
в ворота "Тараза";
Четвертый тур. Серикжан Мужиков
("Тобол") - гол
в ворота "Астаны";
Пятый тур. Элгуджа Лобжанидзе
("Кайсар") - гол
в ворота "Жетысу;
Шестой тур. Айбол Абикен
("Кайрат") - гол
в ворота "Астаны";
Седьмой тур. Асхат Тагыберген
("Кайсар") - гол
в ворота "Тобола";
Восьмой тур. Жоао Пауло
("Ордабасы") - гол
в ворота "Астаны";
Девятый тур. Айдос Таттыбаев
("Шахтер") - гол
в ворота "Астаны";
Десятый тур. Жоао Пауло
("Ордабасы") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Одиннадцатый тур. Небойша Косович
("Кайрат") - гол
в ворота "Окжетпеса";
Двенадцатый тур. Вагнер Лав
("Кайрат") - гол
в ворота "Шахтера";
Тринадцатый тур. Данияр Усенов
("Кайрат") - гол
в ворота "Жетысу";
Четырнадцатый тур. Марат Шахметов
("Каспий") - гол
в ворота "Кайрата".
По итогам 15 туров "Кайрат" набрал 38 очков. У "Астаны" и "Ордабасы" по 27 баллов. При этом шымкентцы сыграли на матч больше. С турнирной таблицей более подробно можно ознакомиться здесь
.