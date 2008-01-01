Сумасшедший гол легионера "Кайсара" признан лучшим в 15-м туре КПЛ-2020

Подведены итоги очередного тура.

Фото: ФК "Кайсар"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 14:20
Гол игрока "Кайсара" Элвина Фортеса в ворота "Жетысу" признан лучшим в 15-м туре КПЛ-2020. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.

Футболист набрал 37 процентов голосов. Легионер из Нидерландов, едва выйдя на замену, в начале второго тайма сумел сравнять счет сильнейшим ударом в ближний верхний угол. Кызылординцам этот гол не помог набрать очки, они уступили талдыкорганцам со счетом 1:3.



Второе место в голосовании занял форвард "Астаны" Алексей Щеткин - 24 процента. На третьем месте Небойша Косович из "Кайрата", у которого 17 процентов голосов, а на четвертой позиции еще один игрок алматинского клуба Абат Аймбетов, набравший 16 процентов. Айбар Жаксылыков из "Жетысу" замкнул топ-5 данного рейтинга. У него шесть процентов голосов.



Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом:

Первый тур. Конрад Вжесиньски ("Кайрат") - гол в ворота "Тараза";
Второй тур. Карлос Фонсека ("Иртыш") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Третий тур. Думан Нарзилдаев ("Кайсар") - гол в ворота "Тараза";
Четвертый тур. Серикжан Мужиков ("Тобол") - гол в ворота "Астаны";
Пятый тур. Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар") - гол в ворота "Жетысу;
Шестой тур. Айбол Абикен ("Кайрат") - гол в ворота "Астаны";
Седьмой тур. Асхат Тагыберген ("Кайсар") - гол в ворота "Тобола";
Восьмой тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Астаны";
Девятый тур. Айдос Таттыбаев ("Шахтер") - гол в ворота "Астаны";
Десятый тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Одиннадцатый тур. Небойша Косович ("Кайрат") - гол в ворота "Окжетпеса";
Двенадцатый тур. Вагнер Лав ("Кайрат") - гол в ворота "Шахтера";
Тринадцатый тур. Данияр Усенов ("Кайрат") - гол в ворота "Жетысу";
Четырнадцатый тур. Марат Шахметов ("Каспий") - гол в ворота "Кайрата".

По итогам 15 туров "Кайрат" набрал 38 очков. У "Астаны" и "Ордабасы" по 27 баллов. При этом шымкентцы сыграли на матч больше. С турнирной таблицей более подробно можно ознакомиться здесь.
Метки:
КПЛ-2020 голы Голы недели Кайрат ФК Тобол ФК Астана ФК Ордабасы ФК Жетысу ФК Кайсар ФК Шахтер ФК Тараз ФК Кызыл-Жар СК Окжетпес ФК Каспий
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 14:20
© 2008 - 2020 ТОО «EML»