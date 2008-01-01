"Это будет битва". Экс-защитник сборной Казахстана - о матче "Астана" - "Кайрат" и чемпионской гонке КПЛ

Бывший защитник сборной Казахстана по футболу Ренат Абдулин в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказал свое мнение перед центральным матчем 16-го тура КПЛ "Астана" - "Кайрат". Также он разъяснил, почему столичный клуб даже в случае победы не сможет вклиниться в чемпионскую гонку.



"Ожидаю интересную игру, поскольку у "Астаны" новый главный тренер. В моей карьере в такой ситуации футболисты пытались доказать тренеру, что они достойны играть в составе. Поэтому игроки "Астаны", как минимум, будут выкладываться в этом матче. Я не думаю, что будет такая же игра, как в первом круге, по моим ощущениям будет битва.



Если победит "Астана"? С турнирной точки зрения это вряд ли даст им шанс на чемпионство, только теоретически такое возможно. Слишком мало игр осталось, да и "Кайрат" по-прежнему имеет преимущество своего города и поля. Скорее, игроки "Астаны" выйдут просто доказать, что они не слабее", - прокомментировал Абдулин.



Противостояние "Астаны" и "Кайрата" пройдет сегодня, 30 октября, на стадионе "Жас Кыран" и стартует в 17:00. Команда Алексея Шпилевского опережает своего ближайшего соперника на 11 очков, при этом "Астана" провела на одну игру меньше. Прямая трансляция матча будет доступна по следующей ссылке.