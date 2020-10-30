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Шаг к чемпионству или доживающая интрига. Превью к 16-му туру КПЛ-2020

Сегодня "Кайрат" сыграет с "Астаной".

Шаг к чемпионству или доживающая интрига. Превью к 16-му туру КПЛ-2020
Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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30 и 31 октября состоятся матчи 16-го тура КПЛ-2020. Итог центрального матча между "Астаной" и "Кайратом" может прояснить многие вопросы относительно чемпионства в нынешнем году. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о возможных изменениях в турнирной таблице и о том, как клубы подходят к предстоящим играм.

"Ордабасы" - "Тобол"


Матч за медальную зону пройдет 30 октября на на поле академии имени Сегизбаева. "Ордабасы" делит с "Астаной" вторую-третью строчку турнирной таблицы, набрав 27 очков. При этом шымкентцы сыграли на один матч больше.

У "Тобола" 23 очка и четвертая строчка. Костанайцы по потерянным очкам уступают всего балл "Ордабасы". Но математические прогнозы команде Григория Бабаяна нужно подтверждать реальными победами. Успех в этом матче значительно поспособствует притязаниям "Тобола" на медали.

Кроме того, костанайцев дополнительно должны мотивировать мысли о реванше за разгромное поражение в первом круге, когда совокупность грубых ошибок и сверхнастрой "Ордабасы" вылились в 0:4.

Шымкентцам также победа важна, ведь в случае успеха "Кайрата" во встрече с "Астаной" и выигрыша в своем матче команда Кахабера Цхададзе может перебраться на вторую строчку.



"Астана" - "Кайрат"

Центральный матч, наверное, не только второго круга, но и всего чемпионата пройдет 30 октября на поле стадиона "Жас Кыран".

В стане обоих соперников есть кадровые потери, но благодаря сверхнастрою команд и они могут отойти на второй план. Успех "Кайрата" практически гарантирует алматинцам чемпионство. Если победит "Астана", то триумф принципиального соперника, возможно, будет отсрочен.

Столичному клубу есть, за что мстить алматинцам. В первом круге "Кайрат" безоговорочно победил (3:0). Но тогда расклады были другими. "Астана" представляла из себя разобранный коллектив, по сути без главного тренера. Сейчас все по-другому - интересная дуэль Тихонов - Шпилевский.



"Кайсар" - "Каспий"

"Каспий" в первом круге нанес сенсационное поражение "Кайсару". Клуб из Актау, набрав семь очков, сейчас занимает последнюю строчку в турнирной таблице, но победы их соперникам даются непросто. Успех в матче с кызылординцами позволит актаусцам, как минимум, на один день настигнуть "Окжетпес".

У "Кайсара" 20 баллов. Клуб занимает пятое место и в случае успеха имеет шанс приблизиться к призовой зоне.

Матч пройдет 30 октября на "Центральном" стадионе.

"Окжетпес" - "Тараз"

Оба клуба располагаются в нижней части турнирной таблицы. "Окжетпес" с десятью очками обходит лишь "Каспий", а "Тараз" набрал 13 баллов и занимает восьмое место. В первом круге именно в матче с жамбылским клубом кокшетаусцы одержали первую победу в чемпионате (3:2).

Сейчас у "Тараза", помимо шансов взять реванш, есть также хорошая возможность приблизиться к "Шахтеру", у которого 17 очков. "Горняки" пропускают этот тут.

"Окжетпес" в случае успеха может оторваться от "Каспия". Встреча пройдет 31 октября на базе национальных сборных в Талгаре.

"Кызыл-Жар СК" - "Жетысу"

"Жетысу", в минувшем туре обыграв "Кайсар", прервал серию из четырех поражений подряд. Талдыкорганцы занимают шестое место с 19-ю очками, но все еще претендуют на попадание в медальную зону.

"Кызыл-Жар СК" набрал 12 очков и обходит только "Окжетпес" с "Каспием". Клубу из Петропавловска, выигравшему один из семи последних матчей, победа над "Жетысу" будет важна в плане сохранения безопасной дистанции от зоны вылета.

Матч пройдет 31 октября на поле стадиона "Жас Кыран".

Более подробно с положением команд КПЛ-2020 можно ознакомиться по этой ссылке.

 

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Метки:
КПЛ-2020 Кайрат ФК Тобол ФК Ордабасы ФК Астана ФК Кайсар ФК Жетысу ФК Шахтер ФК Тараз ФК Кызыл-Жар СК Окжетпес ФК Каспий Шпилевский Алексей Лав Вагнер Тихонов Андрей Бразилия

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