Президент Казахстана наградил орденом легендарного форварда "Кайрата"

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
наградил орденом известного нападающего "Кайрата" Евстафия Пехлеваниди
.
"Легендарный форвард алма-атинского "Кайрата" Евстафий Пехлеваниди, отмечающий свое 60-летие, награжден орденом Достык второй степени за огромный вклад в развитие и популяризацию казахстанского футбола и дружбу между Казахстаном и Грецией", - написал Токаев в своем в твиттере.
Пехлеваниди выступал за "желто-черных" в период 1980-1989 годов, забил 94 мяча в 273 матчах. Лучший бомбардир "Кайрата" в высшей лиге СССР.
10 мая 2017 года была открыта Академия футбола ФК "Кайрат". Она была названа в честь Евстафия Пехлеваниди.