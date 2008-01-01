Хладнокровие Тихонова потушит экспрессию Шпилевского. Прогноз Vesti.kz на главное противостояние КПЛ "Астана" - "Кайрат"

В пятницу, 30 октября, "Астана"
и "Кайрат"
проведут второй очный матч в нынешнем сезоне. Корреспондент Vesti.kz
представляет расклад сил перед классической дуэлью клубного казахстанского футбола, выделяя сильные и слабые стороны противников.
"Астана" - "Кайрат". 16-й тур КПЛ. Прогноз редакции Vesti.kz - ничья 1:1.
Размазав в минувшем туре "Тобол" команда Алексея Шпилевского
заметно уменьшила турнирную интригу в предстоящем матче с "Астаной". "Кайрат" по-прежнему сконцентрирован, мотивирован и, даже допуская результативные ошибки, действует по старой бразильской системе: "Вы забьете нам сколько сможете, мы - сколько захотим". В целом, кайратовцы показали, что они уязвимы в обороне, но их атака все компенсирует и вообще не замечает давления. Да, на сей раз у алматинцев скорее всего не будет в стартовом составе героя прошлого матча с "Астаной" Гулжигита Алыкулова
, но в остальном особенных потерь у кайратовцев не наблюдается и лидеры находятся в хорошей форме.
"Астана" после прихода Андрея Тихонова
вышла на положительную динамику хотя бы в плане результатов. У столичного клуба есть весомые кадровые потери, но существуют и позитивные факторы - игроки группы атаки, наконец, вернули себе ощущение голов и это очень важно. Если Марин Томасов
, Тигран Барсегян
и Алексей Щеткин
вдохновенно сыграют в пятницу, то "Кайрату" предстоит как следует поработать в обороне. Как ни странно, сейчас на "Астане" нет огромного груза ответственности, они понимают, что даже в случае победы нагнать своего главного соперника едва ли возможно.
Мотивация, скорее, лежит в другой плоскости. Во-первых, слишком болезненным и безальтернативным получилось поражение в первом круге, игроки "Астаны" достаточно амбициозны и титулованны, чтобы допустить подобное снова. Во-вторых, результат игры в какой-то степени может повлиять на дальнейшую судьбу Тихонова. Проигрыш "Кайрату" будет означать для российского тренера, что его шансы на дальнейшее сотрудничество с клубом понижаются.
Поэтому нам стоит ожидать более конкурентного, бескомпромиссного, равного матча, и финальный паритет стратегически будет воспринят сторонами нормально.