Откатились назад. Топ-3 игрока КПЛ, которые больше всего потеряли в трансферной стоимости

Чемпионат завершится 30 ноября.

Марин Томасов. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:03
С начала нынешнего года некоторые футболисты казахстанской премьер-лиги сильно потеряли в трансферной стоимости. Где-то сказалась пандемия, а где-то они сами сдали в игровом плане. По крайней мере, нынешний сезон нижеперечисленные игроки проводят не лучшим образом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, больше других потерял в цене 33-летний хорватский вингер "Астаны" Марин Томасов (два гола и четыре ассиста в 12 играх КПЛ). Если в начале года он стоил 3,5 миллиона евро, то сейчас Transfermarkt его оценивает в 2 миллиона, то есть игрок потерял 1,5 миллиона от своей стоимости.

Вторым в списке идет 29-летний украинский форвард "Кайрата" Адеринсола Эсеола (два гола и один ассист в 14 играх КПЛ). Он подешевел на миллион евро, а именно с 3,2 миллиона рухнул до 2,2.

Также миллион в цене потерял 27-летний казахстанский нападающий "Тобола" Роман Муртазаев (один гол и один ассист в 13 играх КПЛ). Год он начинал на отметке 2,5 миллиона евро, а к осени спустился в стоимости до 1,5.

Отметим, что чемпионат Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги-2020 завершится 30 ноября. Более подробно с текущей турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:03
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