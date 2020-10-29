Откатились назад. Топ-3 игрока КПЛ, которые больше всего потеряли в трансферной стоимости

С начала нынешнего года некоторые футболисты казахстанской премьер-лиги
сильно потеряли в трансферной стоимости. Где-то сказалась пандемия, а где-то они сами сдали в игровом плане. По крайней мере, нынешний сезон нижеперечисленные игроки проводят не лучшим образом, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Так, больше других потерял в цене 33-летний хорватский вингер "Астаны" Марин Томасов
(два гола и четыре ассиста в 12 играх КПЛ). Если в начале года он стоил 3,5 миллиона евро, то сейчас Transfermarkt его оценивает в 2 миллиона, то есть игрок потерял 1,5 миллиона от своей стоимости.
Вторым в списке идет 29-летний украинский форвард "Кайрата" Адеринсола Эсеола
(два гола и один ассист в 14 играх КПЛ). Он подешевел на миллион евро, а именно с 3,2 миллиона рухнул до 2,2.
Также миллион в цене потерял 27-летний казахстанский нападающий "Тобола" Роман Муртазаев
(один гол и один ассист в 13 играх КПЛ). Год он начинал на отметке 2,5 миллиона евро, а к осени спустился в стоимости до 1,5.
Отметим, что чемпионат Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги-2020 завершится
30 ноября. Более подробно с текущей турнирной таблицей можно ознакомиться здесь
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