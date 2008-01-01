Капитан "молодежки", новичок сборной и талант из "Тараза". Пять казахстанских игроков для топ-клубов КПЛ

Они хорошо проявили себя в этом сезоне.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 18:25
Чемпионат Казахстана вышел на финишную прямую, а клубы уже задумываются, кем будут освежать составы ближайшей зимой. Корреспондент Vesti.kz представляет пять казахстанских футболистов, которые с высокой вероятностью войдут в шорт-лист больших команд КПЛ. 

Мухаммеджан Сейсен, "Тараз"



Омоложение вратарской линии требуется сразу в нескольких казахстанских клубах, а кандидатура Сейсена безусловно заслуживает внимания. Капитан молодежной сборной Казахстана имеет явный потенциал стать в будущем первым номером уже в национальной сборной. У Сейсена отличные вратарские данные, плюс ментально устойчивый и амбициозный. Поэтому не исключено, что "Тараз" не сможет удержать молодого голкипера. 

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Бекзат Шадманов, "Тараз"



Еще один относительной молодой игрок из "Тараза", чья кандидатура уже вызывает интерес у некоторых статусных клубов КПЛ. Шадманов - цепкий, по-спортивному злой, достаточно современный центральный защитник, к тому же с казахстанским паспортом. Игрок явно не лишен лидерских качеств и не замечает авторитетов на поле. Помимо игровых качеств, Шадманов проявил себя и как человек умеющий зажечь в медиа-пространстве. Не так давно защитник "Тараза" с предельной иронией оценил судейство в матче с "Ордабасы". 

Темирлан Ерланов, "Тобол"



Ерланов уже состоявшийся игрок, все знают его возможности, он в оптимальном возрасте для позиции центрального защитника и с уже необходимым международным опытом. Темирлан  проявил себя в клубах уровня "Тобола" и "Ордабасы", возможно, пора сделать новый шаг. Но если у "Кайрата" уже есть набор центральных защитников, то вот в "Астане" после сезона наверняка произойдет перестройка состава, где в том числе могут выпасть сразу несколько центрбеков. Именно поэтому фигура Ерланова вполне может приглянуться столичному клубу. 

Багдат Каиров, "Кайсар"



Универсальный фланговый игрок, который хорошо зарекомендовал себя на уровне казахстанской премьер-лиги. После перехода из "Актобе" в "Кайсар" Каиров быстро застолбил место в стартовом составе и не давал повода усомниться в своих качествах. Чтобы сделать еще один шаг в карьере и, возможно, более отчетливо заявить о себе, как о кандидате в сборную Казахстана, Каирову не помешало бы выйти на еще более амбициозный проект. Тем более, что некоторые трудности с фланговыми защитниками, есть практически в каждой команде из лидирующего пула. 

Айбар Жаксылыков, "Жетысу"



Самый очевидный казахстанский игрок, который может сменить клуб в ближайшее трансферное окно. Пока у Жаксылыкова нет высокой результативности, но есть потенциал, есть навыки, которые можно улучшать и главное он в хорошем возрасте - 23 года. Али Алиев уже заявил, что "Кайрату" стоит подписать именно форварда "Жетысу" и он сможет заменить в клубе Адеринсолу Эсеолу. При этом сам Айбар мыслит более глобально и отметил, что его цель - играть в зарубежном чемпионате. Но совершить скачок из "Жетысу" в Европу, прямо скажем, задача очень сложная, поэтому тут наверняка потребуется трамплин в виде большой команды КПЛ. 

Фото: ПФЛК©
Метки:
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 18:25
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