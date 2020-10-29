Капитан "молодежки", новичок сборной и талант из "Тараза". Пять казахстанских игроков для топ-клубов КПЛ

Чемпионат Казахстана вышел на финишную прямую, а клубы уже задумываются, кем будут освежать составы ближайшей зимой. Корреспондент Vesti.kz
представляет пять казахстанских футболистов, которые с высокой вероятностью войдут в шорт-лист больших команд КПЛ.
Мухаммеджан Сейсен
, "Тараз"
Омоложение вратарской линии требуется сразу в нескольких казахстанских клубах, а кандидатура Сейсена безусловно заслуживает внимания. Капитан молодежной сборной Казахстана имеет явный потенциал стать в будущем первым номером уже в национальной сборной. У Сейсена отличные вратарские данные, плюс ментально устойчивый и амбициозный. Поэтому не исключено, что "Тараз" не сможет удержать молодого голкипера.
Амбиции, талант и современная школа. В Казахстане растут сразу три молодых вратаря для главной сборной
Бекзат Шадманов
, "Тараз"
Еще один относительной молодой игрок из "Тараза", чья кандидатура уже вызывает интерес у некоторых статусных клубов КПЛ. Шадманов - цепкий, по-спортивному злой, достаточно современный центральный защитник, к тому же с казахстанским паспортом. Игрок явно не лишен лидерских качеств и не замечает авторитетов на поле. Помимо игровых качеств, Шадманов проявил себя и как человек умеющий зажечь в медиа-пространстве. Не так давно защитник "Тараза" с предельной иронией оценил
судейство в матче с "Ордабасы".
Темирлан Ерланов
, "Тобол"
Ерланов уже состоявшийся игрок, все знают его возможности, он в оптимальном возрасте для позиции центрального защитника и с уже необходимым международным опытом. Темирлан проявил себя в клубах уровня "Тобола" и "Ордабасы", возможно, пора сделать новый шаг. Но если у "Кайрата" уже есть набор центральных защитников, то вот в "Астане" после сезона наверняка произойдет перестройка состава, где в том числе могут выпасть сразу несколько центрбеков. Именно поэтому фигура Ерланова вполне может приглянуться столичному клубу.
Багдат Каиров
, "Кайсар"
Универсальный фланговый игрок, который хорошо зарекомендовал себя на уровне казахстанской премьер-лиги. После перехода из "Актобе" в "Кайсар" Каиров быстро застолбил место в стартовом составе и не давал повода усомниться в своих качествах. Чтобы сделать еще один шаг в карьере и, возможно, более отчетливо заявить о себе, как о кандидате в сборную Казахстана, Каирову не помешало бы выйти на еще более амбициозный проект. Тем более, что некоторые трудности с фланговыми защитниками, есть практически в каждой команде из лидирующего пула.
Айбар Жаксылыков
, "Жетысу"
Самый очевидный казахстанский игрок, который может сменить клуб в ближайшее трансферное окно. Пока у Жаксылыкова нет высокой результативности, но есть потенциал, есть навыки, которые можно улучшать и главное он в хорошем возрасте - 23 года. Али Алиев уже заявил
, что "Кайрату" стоит подписать именно форварда "Жетысу" и он сможет заменить в клубе Адеринсолу Эсеолу. При этом сам Айбар мыслит более глобально и отметил, что его цель - играть в зарубежном чемпионате. Но совершить скачок из "Жетысу" в Европу, прямо скажем, задача очень сложная, поэтому тут наверняка потребуется трамплин в виде большой команды КПЛ.
Фото: ПФЛК©
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