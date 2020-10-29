"Если не хочет вызывать в сборную, пусть так и скажет". Шомко - о конфликте с Билеком, Эшуорте и чемпионской гонке

Защитник "Астаны" Дмитрий Шомко считает, что команде сейчас сложно говорить о шансах в чемпионской гонке с "Кайратом". В интервью KazFootball.kz он поделился впечатлениями от работы под руководством Андрея Тихонова, назначении Давида Лории исполнительным директором столичного клуба, а также рассказал о невызове в сборную Казахстана и Поле Эшуорте.

- Дмитрий, недавно команду возглавил Андрей Тихонов. Какие впечатления от нового тренера? Какие новшества он успел внести?

- Андрей Валерьевич пришел относительно недавно, поменял тренировочный процесс, насколько это возможно, с учетом плотного календаря игр. Он старается дать больше упражнений с мячом, уделяет внимание деталям в построении игры.

- Вспоминает ли Тихонов свои выступления за "Астану" в разговорах с командой? Знают ли его как игрока легионеры? Ведь говорят, что "Астане" нужен был именно титулованный в прошлом футболист, лидер, которого бы все уважали.

- На представлении Тихонова в роли главного тренера он говорил о своей игре за клуб в 2009 году, но не более того. Что касается легионеров, то у всех есть интернет, даже кто не знал его, я уверен, что посмотрели информацию о нем.

- Что можете сказать о чемпионской гонке? Каковы шансы?

- Мы много проиграли в сентябре, поэтому говорить о шансах сейчас сложно. Наша задача - выигрывать в каждом из оставшихся матчах.

- Впервые за шесть лет "Астана" за бортом еврокубков. Насколько это ударило по команде в психологическом плане?

- Все привыкли к еврокубкам, поэтому, конечно, и нам, и болельщикам не хватает еврокубковых матчей. Важно всем сделать правильные выводы из этого года, чтобы больше не допускать таких ошибок в будущем.

- Многие из болельщиков, в частности "Астаны", недовольны тем, что КПЛ проходит в единой локации, и что это дает некое преимущество "Кайрату". Что вы думаете по этому поводу?

- Можно говорить о том, что есть небольшое преимущество у "Кайрата", в первую очередь в том, что они живут дома, остальные же команды практически находятся на сборах, постоянно в гостинице. Но карантин диктует свои правила, мы должны к этому подстраиваться. На самом деле лучше играть в одной локации, чем сидеть без футбола.

- На октябрьские матчи Билек опять вас не вызвал в сборную. Это решение он прокомментировал следующим образом: "Мне не понравилось, как он сыграл в последнем матче КПЛ (матч с "Кайратом"). У меня нет конфликта с Шомко. Есть ли у него со мной? Спросите у Дмитрия". Об этом и хотелось бы у вас спросить. - Давайте поставим в этом вопросе точку! Если уважаемый Михал Билек не хочет вызывать меня в сборную, пусть так и скажет, но для меня всегда большая честь играть за нашу страну! То, что я не готов или еще что-то, тогда при всем уважении к Билеку, возникает вопрос, кто был тренером, когда шла подготовка команды? Еще раз повторюсь, у меня нет никакого конфликта с главным тренером сборной. - Можно сказать, что пока Билек в сборной, вас не будет в расположении национальной команды? - Это вопрос к главному тренеру, он отвечает за выбор состава. Я лишь повторюсь, что для меня всегда большая честь выступать за сборную. - Каковы шансы у нашей сборной в Лиге Наций? - Матч с албанцами в Алматы показал, что с ними можно и нужно играть, а Литву сборную Казахстана уже обыгрывала. Так что, вполне реально брать очки в обеих играх. - Правда ли, что команда потеряла уважение к Билеку после того, как его перестало во что-то ставить руководство клуба? В частности, при всех о нем не столь уважительно отзывались Гурман и Эшуорт. - Я не хочу комментировать слухи, могу лишь ответить за себя - я не слышал ни от Михаила Ильича, ни от Пола плохих слов в адрес главного тренера в период его работы с командой.

- Можете ли назвать Пола Эшуорта квалифицированным тренером?

- Эшуорт пришел в команду в сложный период, не побоялся взять на себя ответственность, попытался исправить ту ситуацию, в которую команда попала. Он поменял тренировочный процесс, смог улучшить атмосферу, но результат это не дало.

- Показалось, что при нем команда вообще не бежала. Не было движения. Что скажете по этому поводу? Мог он вас зарядить в раздевалке? - Сложно исправить ситуацию за неделю, когда команда шла к ней продолжительное время. Сейчас можно назвать очень много причин – карантин, отсутствие стадиона, полноценного тренировочного процесса и так далее, но кому это интересно? Всем интересен только результат, который должен был быть достигнут здесь и сейчас. - Разговоры о грядущем сокращении финансирования как-то морально давят на игроков? Или стараетесь не обращать внимания? - Вопрос финансирования - это вопрос руководства клуба, наша же задача тренироваться и выходить на поле с целью победить. - Какое настроение в раздевалке было после поражения от "Кайрата"? Эшуорт что-то говорил игрокам? - Несмотря ни на что, команда хотела победить "Кайрат", поэтому, естественно, настроение было подавленное. Эшуорт после матча зашел в раздевалку и уже все понимали, что больше он работать, по крайней мере в качестве главного тренера, не будет. Он поблагодарил команду и сказал, что «Астана» – большой клуб, который должен быть лучшим вне зависимости от того, кто будет здесь работать.

- Вы еще недавно играли с Лорией в "Иртыше" и сборной. Какие у вас отношения сейчас? Называете его по отчеству?

- Когда Лория был представлен команде, он сам попросил не использовать отчество, поэтому перестраиваться на Давида Григорьевича не пришлось. Отношения у него с командой абсолютно нормальные, рабочие. Он футбольный человек, у него есть авторитет, умения, которые должны принести пользу клубу.

- Он может прийти в раздевалку и сказать какие-то вещи, как это было в клубах и сборной? Все-таки, Лория был одним из самых харизматичных игроков Казахстана.

- Он общается со всеми футболистами, заходит после каждого матча, но в раздевалке есть главный тренер, это зона его ответственности, и Лория это понимает.

- В СМИ писали об интересе к вам со стороны "Урала" из РПЛ. Насколько это соответствует действительности?

- Сейчас я полностью сконцентрирован на "Астане", а вопрос об интересе со стороны других клубов лучше адресовать моему агенту - Дмитрию Агееву.

- Ваш контракт заканчивается в этом году. Еще не приняли решение о вашем будущем?

- Сейчас вся концентрация на удачном выступлении в остатке сезона, потом мы сядем с агентом и примем решение, которое будет полезно для моей карьеры.

Фото: КФФ (1), ФК "Астана" (2).