Футболиста "Кайсара" дисквалифицировали за удар ножницами по голове соперника

Нападающий кызылординского "Кайсара" Александр Колев дисквалифицирован на два матча по итогам 15-го тура казахстанской премьер-лиги. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет КФФ.

Болгарин получил прямую красную карточку в матче с "Жетысу", когда при попытке пробить по мячу ударом ножницами попал ногой по голове соперника.

"За нарушение правил, выразившееся в опасной и грубой игре с использованием чрезмерной силы при наличии возможности сыграть в мяч, игрок ФК "Кайсар" Александр Колев дисквалифицирован на два матча.

Решение принято в соответствии с Подпунктом 2 Пункта 1 Статьи 44 Дисциплинарного регламента КФФ. Срок дисквалификации вступил в силу с 27 октября 2020 года", - говорится в сообщении КФФ.