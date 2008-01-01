Футболиста "Кайсара" дисквалифицировали за удар ножницами по голове соперника

В матче он получил красную.

Фото: ФК "Жетысу"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 12:01

Нападающий кызылординского "Кайсара" Александр Колев дисквалифицирован на два матча по итогам 15-го тура казахстанской премьер-лиги. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет КФФ.

Болгарин получил прямую красную карточку в матче с "Жетысу", когда при попытке пробить по мячу ударом ножницами попал ногой по голове соперника.

"За нарушение правил, выразившееся в опасной и грубой игре с использованием чрезмерной силы при наличии возможности сыграть в мяч, игрок ФК "Кайсар" Александр Колев дисквалифицирован на два матча.
 
Решение принято в соответствии с Подпунктом 2 Пункта 1 Статьи 44 Дисциплинарного регламента КФФ. Срок дисквалификации вступил в силу с 27 октября 2020 года", - говорится в сообщении КФФ.
Метки:
Кайсар ФК Жетысу ФК КПЛ-2020 Дисквалификация
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 12:01
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