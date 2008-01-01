"В Казахстане можно вырастить игроков уровня "Реала" и "Барсы". Экс-игрок "Астаны" - о загубленной карьере, больших деньгах и проблемах с психологией

Ербол Каиров

Известный в прошлом казахстанский футболист Куаныш Абдуалиев в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о важности психологии и соблюдении режима в профессиональной карьере. Игрок выступал за "Женис", "Астану", "Жетысу" и молодежную сборную Казахстана, играл под руководством Арно Пайперса и Владимира Муханова.

По его словам, он рано завершил карьеру из-за постоянных нарушений режима, а теперь в качестве профессионального эксперта по раскрытию потенциала футболиста помогает игрокам развиваться всесторонне и не повторять его ошибок.

- Куаныш, ты рано попал в профессиональный футбол, дебютировав в составе "Евразии", а потом и "Жениса" в КПЛ.

- У меня не было как таковой базы, необходимой для игры в профессионалах. К этому нужно готовиться с самого детства. Так получилось, что я всегда ходил на футбол с дядей, с утра до вечера гоняли мяч с пацанами. Пошел в дворовой футбол, где продолжил свое обучение. Самое главное, что я получал удовольствие от процесса. В столице была такая организация, как "Наша компания", которая собрала перспективных ребят со всего города. Я находился уже в подростковом возрасте. Увидел что-то новое, получил знания. Скажу честно, ничего подобного до этого не видел. Думаю, что у меня был какой-то определенный дар, который помогал мне в футболе на протяжении всей карьеры. Когда попал в основную команду "Жениса" в 2006 году, то сильно прибавил в тактике, работая у сильных тренеров.

- Почему, на твой взгляд, тебе не удалось реализовать себя в полной мере?

- По ходу всей моей карьеры рядом не находился человек, который направлял бы на правильный путь. На самом деле я хотел играть в Европе, на хороших полях и при соответствующей атмосфере. В Казахстане доводилось выступать на разных газонах. Это где-то отталкивало и усиливало желание уехать из страны. У меня не было информации – как реализовать свой потенциал. Изначально не ставил цели - стать профессиональным футболистом. Мне просто нравилось играть. Если бы рядом были люди, которые подсказывали мне, то результат мог быть противоположным. Была большая зарплата, которую я получал в 16-17 лет. До этого я никогда не видел таких денег. После твой фокус смещается в абсолютно другую сторону – клубы, гулянки, вечеринки, алкоголь… Мог ночью погулять, а с утра пойти на тренировку. На поле ты думаешь не о футболе, а о том, что ждет тебя в ночное время. Куда и с кем ты пойдешь развлекаться. Представьте себе, молодой парнишка, который ничего не понимал, и которому никто не объяснял. С самого раннего возраста детям нужно подсказывать и направлять их. Тогда и будет результат.

- Нарушение спортивного режима - это тоже помешало? После ночных гулянок с утра на тренировку - нормальное явление на тот момент?

- Это фундамент, основа профессионального спорта – умение соблюдать дисциплину. Нужно учитывать такие моменты, как сон, питание, тренировочный процесс. Организм спортсмена кормит его, но его потенциал не безграничен. За ним нужно следить, ухаживать, необходимо правильно восстанавливаться. На тот момент гулянки – это было нормально. До поры до времени организм справляется с этим, однако после появляются большие проблемы. Именно поэтому в 25 лет у меня пропало желание играть в футбол.

- Чем тебе запомнился Арно Пайперс? Многие говорят о хорошем микроклимате в его командах.

- Это, пожалуй, один из первых по-настоящему профессиональных тренеров в Казахстане. Вместе с ним в нашу страну приехали его помощники - Яно Кивисилд, Марко Брагонья. Был создан хороший тренерский коллектив, куда вошли и казахстанцы: Иван Азовский, Кайрат Айманов, Сергей Климов и Яшар Алиев. Они создали в коллективе потрясающую атмосферу. Тренерский штаб задал высокую планку, после которой мне было непривычно идти вниз. Что-то похожее я увидел в столичном "Локомотиве", где находился под руководством немца Хольгера Фаха. Арно Пайперс всегда горой шел за футболистов, решал многие дела, в том числе и финансовые. Он делал все, чтобы игроки не думали ни о чем, кроме футбола. Голландец так и говорил: "Думайте только о футболе". Он доверял игрокам, верил, что вне тренировок они останутся профессионалами. Если футболист что-то делал не так, то оказывался на скамейке запасных. Словом, с Пайперсом было комфортно работать.

- Также тебе довелось поиграть у Владимира Муханова, умеющего ставить комбинационных футбол, похожий на спартаковский.

- В конце 2005 года тренерский штаб начал подтягивать к тренировкам юных игроков, с прицелом на будущий, 2006 год. Мы должны были закрыть позиции лимитчиков, то есть молодых футболистов. Нас наигрывали на тренировках, на товарищеских каких-то играх. Затем тренер ушел. Поэтому не могу сказать, что я полноценно отработал с ним. Уже после я увидел работу Муханова в "Актобе". У меня даже была возможность попасть в ту команду. Могу смело заявить, что тот футбол, который демонстрировал "Актобе", был одним из лучших в нашем футболе за всю историю. Комбинационная, зрелищная, и при этом приносящая результат игра.

- Будучи игроком молодежной сборной Казахстана ты пересекался со сверстниками из Испании. Многие из них впоследствии стали звездами европейского футбола. Можешь вспомнить тот матч? Кто-то из соперников выделялся?

- В составе молодежной сборной я не играл официальные матчи, только вызывался в команду, ездил на сборы. Конкретно в этой игре я остался в резерве. Запомнилась встреча с легендой "Реала" Фернандо Йерро в отеле, непосредственно перед матчем. У нас был настрой, активный тренировочный процесс. А испанцы находились в таком расслабоне! Для них это праздник, а для нас – трудовые будни. В большом порядке был Боян Кркич, игравший в ту пору в "Барселоне". Восходящая звезда. Один из голов забил ударом через себя. Также сыграли Жерар Пике, на тот момент выступавший в "МЮ", Хуан Мата, Хосе Кальехон, Начо Монреаль… Мы понимали, против кого играем, ведь совсем недавно наблюдали за ними по телевизору. Был план – не пропустить много голов. Сейчас осознаю, что проиграли еще до игры, ведь выходить на поле с таким настроем – неправильно. Почему я сейчас ушел в коучинг, так это из-за желания поменять нашу ментальность, придать уверенности, помочь поверить игрокам в свои силы. Должен быть позитивный настрой. Да, тебе противостоят звездные игроки, но зато не будет присутствовать страх. Анатомически мы ничем от них не отличаемся. Главное – какие мысли у футболиста в голове. К этому я пришел после того, как закончил с активной игрой, прошел через это.

- Расскажи, как ты менял клубы. Почему не получилось нигде закрепиться и задержаться надолго?

- С 2006 по 2009 годы я играл в "Астане", а после ликвидации клуба уехал в Талдыкорган. Иван Азовский пригласил меня, Максима Жалмагамбетова, Эмиля Алиева и Егора Азовского в "Жетысу". Там была, скажем так, большая "астанинская банда". Правда, меня звали в другой клуб и тот вариант для карьерного роста был бы оптимальным вариантом. Однако решил, что нужно находиться рядом со своими людьми. Помню, что не доиграл первый круг, а когда мне сообщили о разрыве контракта, то на радостях просто порвал соглашение у себя в комнате. Уехал в Нур-Султан, оказавшись в команде первой лиги – "Намысе". После играл в "Окжетпесе", где застал и первый дивизион, и премьер-лигу. По финансовой части скажу так, что любой другой сидел бы на этой зарплате и не "рыпался". Но я решил покинуть команду и отправился в столичный "Байтерек". Наверное, я не контролировал свою жизнь, всегда ждал чьей-то помощи. Ни о чем не жалею, ведь это большой жизненный опыт для меня. Последним клубом стал "Каспий", куда меня рекомендовали хорошие знакомые. Но после первого круга принял решение уйти.

- В столичном "Локомотиве", где ты играл, тоже были проблемы с режимом?

- Помню, с утра просыпался и понимал, что не могу встать и пойти на тренировку. Я звонил и говорил, что заболел. Пропустил одну тренировку, потом другую… Спустя время ты понимаешь, что не серьезно относился к своему делу. Это и помешало заиграть на хорошем уровне, несмотря на шансы, которые мне давали.

- Для тебя играть в футбол на профессиональном уровне не было приоритетной задачей. Верно?

- Да. Изначально себе такую задачу не ставил. Добавлю, что не хватило определенной информации, чтобы прогрессировать и расти дальше.

- Однажды ты уехал в Турцию и тренировался с командой низшего дивизиона. Зачем? Что делал там?

- После "Каспия" на недельку съездил в "Махтаарал" и понял, что карьера складывается не так, как я планировал. Вспомнил о своей заграничной мечте. Посредством социальной сети нашел человека, который предложил вариант с турецким клубом. По ходу пребывания там осознал многие вещи, хотя находился в Турции всего месяца полтора. Помню, что во время утренней тренировки и пробежки перед глазами промелькнула вся моя карьера. Навернулись слезы, упал на газон и понял, что пропало желание играть в футбол. Последние два года, когда не было определенности с клубом, слушал разговоры, что нужно идти работать в другую сферу, хотя кроме футбола я ничего не умел. Вернувшись домой, особо не переживал из-за того, что закончил с футболом.

- После футбола чем занимался? Что за проект с футбольным фристайлом, который ты вел?

- В Турции увидел ребят, жонглировавших с мячом. Стало интересно – что они за игроки такие. Обычно ты выходишь на поле, играешь в квадрат… Постепенно я сам в это втянулся, стало получаться. Познакомился с новыми людьми, тренировался и набирался опыта. Во фристайле я увидел то, чего не нашел в футболе. Когда был профессиональным игроком, то делал все, что хотел. Был большим ребенком. Тебя кормят, одевают, обеспечивают всем необходимым. А здесь я рос как личность, пробовал что-то другое. Открыли школу футбольного фристайла, проводили различные мероприятия. Многие не понимают, что это такое. Решили немного поменять направление и организовали школу техники ведения мяча. Добавили элементы футбольного фристайла.

- Сейчас ты помогаешь раскрыться футболистам. Прежде всего ментально. Расскажи об этом подробней.

- Сейчас, пройдя путь игрока, тренера, позиционирую себя в качестве эксперта по раскрытию потенциала. Наши успехи и неудачи исходят из головы. Важно знать, о чем думает футболист, какие он ставит цели. Очень часто, работая с детьми, я спрашивал название их любимого клуба. Называют "Барселону", "Реал"… Однако они не представляют себе, как туда попасть. Считают, что это что-то нереальное и их мечты никогда не сбудутся.

- Ты закончил учебу по своему направлению. А какие планы на будущее?

- Да, я окончил международную школу профессионального коучинга. Теперь буду специализироваться на том, чтобы помочь спортсменам поверить в себя, раскрывать их внутренние способности. Помимо этого, продолжу раскрывать и свой потенциал, развиваться, получать новые знания. Например, интегральному мышлению и фундаментальной психологии. Ведь внутри каждого из нас есть такие возможности, которые завтра могут дать большой толчок вперед.

- Яркий пример, как похвала и деньги портят человека - Еркебулан Сейдахмет. Как думаешь, все ли потеряно в его случае?

- Он еще молодой и способен проявить себя в будущем. Думаю, стоит пересмотреть все, что было вчера и разработать стратегию - как развивать свою карьеру. Мне интересно – он сам принял решение уйти в аренду в "Жетысу" или же выбор сделали за него? Если да, то это уже плюс. От него многого ждут и у Сейдахмета есть большой потенциал. Он креативный, имеются какие-то лидерские качества. Когда Еркебулан вернулся в Казахстан, то я заметил, что некоторые индивидуальные качества он подрастерял, перестал брать игру на себя. Возможно не до конца осознавал всю реальность. Что касается похвалы и денег, то очень важно окружение игрока. Тебе могут навязать совсем не твой путь, что-то лишнее советовать. Необходимы люди, которые направляли бы игрока, указывали на ошибки. Надеюсь, что у него все еще впереди.

- Ты считаешь, что в Казахстане реально вырастить игроков уровня "Барсы" и "Реала". Каким образом?

- Возьмем, допустим, Криштиану Роналду. Он не представляет, что может проиграть в конкретном матче. У португальца сумасшедший внутренний настрой. Несмотря на свой возраст, он продолжает забивать и приносить пользу. Есть еще пример с Месси, но именно ярковыраженный прототип – это Роналду. Он всегда считает себя лучшим. Когда мы играли с Испанией, то проиграли им до игры. Такие парни, как Роналду, не дадут подавить команду психологически. Пять-шесть лет я работал с детьми и видел примеры, как конкретный ребенок играл, подавал надежды, а увидев его спустя полгода-год, узнавал, что он закончил с футболом. И для него это нормально, потому как цель – стать профессиональным игроком ребенок не ставил. Прежде всего, нужно воспитывать их как сильную личность, который знает, чего хочет добиться. Так делают в Бельгии, где будущие звезды европейского уровня ходят на дополнительные курсы, раскрывающие их с новой стороны.

- "Психология победителя" - расскажи об этом проекте. С какими детьми уже доводилось работать? Каким образом они прогрессировали под твоим руководством?

- Важно, чтобы у детей не было границ. Каждый хотел бы играть в Европе, но не все уверены, что способны этого добиться. Возможно, где-то родители могут подавить желание ребенка. Скажут: "ты в своем уме? О чем думаешь?" Это психологически бьет по любому ребенку. Поэтому нужно верить, давать шансы, направлять его. И моя методика как раз включает в себя все эти проблемы. В Казахстане не обращают внимание на психологическую подготовку. Может быть, где-то это есть, но дети в основной массе недополучают знания. Хотя в том же "Кайрате" есть спортивный психолог. А как же футбольные центры в регионах? Работа психолога и коуча – это два связанных друг с другом направления. Есть внешние факторы, влияющие на проблемы. Травмы и внутренние страхи – здесь необходима большая работа над собой. Вот так зародилась идея "Психология победителя". Проводил тренинги в футбольном центре "Астаны" и в академии "Кайрата". Ребята спустя час-полтора сами увидели и почувствовали результат. В будущем готовлюсь к сотрудничеству с футбольными центрами. Разработал долгосрочную программу, в успехе которой я уверен. Результат будет. Каждый может в этом убедиться. Детей нужно постоянно мотивировать, чтобы у них не пропадало желание работать.

- Если футболист выбирает деньги – насколько это верный путь, по-твоему? Многие считают, что тот же Исламхан мог бы с успехом играть в Европе вместо того, чтобы ехать в Эмираты.

- В деньгах нет ничего плохого. Другое дело – как ты идешь к этому. Решение порой спортсмен принимает на интуитивном уровне. Что касается Исламхана, то, на мой взгляд, он засиделся в "Кайрате", а потом, когда оказался в "Зените", то, возможно, не был готов к такому высокому уровню. На уровне интуиции искал себе подходящий клуб. "Зенит" - это ведь топ-клуб и закрепиться там с ходу очень тяжело. Всех нюансов я не знаю, не в курсе, как он мыслит. Возможно, нынешний клуб для него – это комфорт. Возвращаться в Казахстан – это явно не тот вариант, который устроил бы Исламхана. Что бы общественность ни говорила, это его решение и его нужно уважать.

31-летний Куаныш Абдуалиев завершил карьеру в 2014 году, когда покинул актауский "Каспий". В составе "Жениса" и "Астаны-1964" отыграл пять сезонов, а в 2010 году оказался в новосозданной "Астане". В 2011 году помог "Окжетпесу" пробиться из первой лиги в КПЛ. Вызывался в молодежную сборную Казахстана при голландцах Арно Пайперсе и Антониусе Йооре, а также немце Бернде Шторке.