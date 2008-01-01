Стало известно, сыграет ли лидер "Кайрата" Алыкулов против "Астаны" в ответном матче

Полузащитник пропустил тур из-за травмы.

Гулжигит Алыкулов (слева). фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 12:30

Как стало известно корреспонденту Vesti.kz, полузащитник "Кайрата" Гулжигит Алыкулов восстанавливается после травмы и, возможно, сыграет против "Астаны" в матче 16-го тура КПЛ-2020. Футболист пропустил предыдущий матч за алматинский клуб.

Вероятнее всего, кыргызстанец выйдет на замену в предстоящей игре с принципиальным соперником. Встреча между "Астаной" и "Кайратом" пройдет 30 октября на стадионе "Жас Кыран".

Отметим, что в матче первого круга Алыкулов поучаствовал во всех трех голах, забитых "Кайратом" в ворота "Астаны" (3:0).

В матче 14-го тура, в котором алматинский клуб обыграл "Каспий", кыргызстанец получил травму и был заменен в середине первого тайма. Следующую игру против "Тобола" Алыкулов пропустил. На его счету 14 матчей в чемпионате Казахстана и один гол.

Напомним, "Кайрат", набрав 38 очков, лидирует в КПЛ, опережая "Астану" на 11 баллов. При этом столичный клуб имеет игру в запасе. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Метки:
Кайрат ФК Астана ФК КПЛ-2020 Кыргызстан Алыкулов Гулжигит
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 12:30
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