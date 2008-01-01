Стало известно, сыграет ли лидер "Кайрата" Алыкулов против "Астаны" в ответном матче

Как стало известно корреспонденту Vesti.kz, полузащитник "Кайрата" Гулжигит Алыкулов восстанавливается после травмы и, возможно, сыграет против "Астаны" в матче 16-го тура КПЛ-2020. Футболист пропустил предыдущий матч за алматинский клуб.



Вероятнее всего, кыргызстанец выйдет на замену в предстоящей игре с принципиальным соперником. Встреча между "Астаной" и "Кайратом" пройдет 30 октября на стадионе "Жас Кыран".



Отметим, что в матче первого круга Алыкулов поучаствовал во всех трех голах, забитых "Кайратом" в ворота "Астаны" (3:0).



В матче 14-го тура, в котором алматинский клуб обыграл "Каспий", кыргызстанец получил травму и был заменен в середине первого тайма. Следующую игру против "Тобола" Алыкулов пропустил. На его счету 14 матчей в чемпионате Казахстана и один гол.



Напомним, "Кайрат", набрав 38 очков, лидирует в КПЛ, опережая "Астану" на 11 баллов. При этом столичный клуб имеет игру в запасе. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.