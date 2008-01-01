Силовая манера против скорости и креатива. Вагнер и Аймбетов круче дуэта Эсеола - Эппель?

"Кайрат"
как никогда близок к чемпионскому титулу КПЛ и это стало возможным в том числе благодаря отличной игре форвардов Абата Аймбетова
и Вагнера Лава
. Корреспондент Vesti.kz
впечатлен выступлением нового дуэта алматинского клуба, но не забыл про атакующее сочетание команды прошлого сезона в лице Мартона Эппеля
и Адеринсолы Эсеолы
и решил сравнить их эффективность и значимость.
КПЛ-2019
Мартон Эппель
Матчи - 28, голы - 16, ассисты - 3, количество сыгранных минут - 1807.
Адеринсола Эсеола
Матчи - 27, голы - 19, ассисты - 5, количество сыгранных минут - 2006.
Надо подчеркнуть, что это был первый сезон Алексея Шпилевского
в "Кайрате". У клуба уже были два хороших форварда на контрактах, поэтому особенных изменений тренер не мог произвести. В плане результативности венгр и украинец показали очень солидные цифры. "Кайрат" много играл кроссами с флангов и максимально насыщал чужую штрафную верховыми мячами, где рост и физическое превосходство Эппеля и Эсеолы играли свою роль. Но это был довольно однообразный стиль, который далеко не всегда работал в больших матчах.
Кроме того, Эппель в особенности не очень подходил под вертикальную игру Шпилевского с обязательным умением безудержно прессинговать соперника. Эсеола в этом смысле подходил, но и его фигура, как выяснилось позже, была неидеальна в тренерских идеях Алексея Николаевича. Суммируя, это был хороший сезон для нападающих, но даже такая результативность не повлияла на итоговое решение клуба попробовать новое сочетание в атаке.
КПЛ-2020
Вагнер Лав
Матчи - 11, голы - 6, ассисты - 6, количество сыгранных минут - 801.
Абат Аймбетов
Матчи - 15, голы - 9, ассисты - 1, количество сыгранных минут - 1042.
Мы уже писали
про то, насколько хотел Шпилевский подписать именно Аймбетова и почему он в итоге вытеснил Эсеолу. Если коротко, то Абат как раз подходил под большинство параметров тренера в плане работы без мяча и умения играть в более вертикальный футбол.
Про Вагнера вроде бы все и так очевидно, бразилец действительно придал команде креатива и стал ключиком к замкам многих оборонительных соперников по КПЛ. В итоге Вагнер и Аймбетов сформировали более разнообразный, современный и органичный дуэт, к тому же показав столь же впечатляющие цифры по результативности, как и Эсеола с Эппелем годом ранее. Конечно, тут нельзя не упомянуть, что многие механизмы в игре "Кайрата" заработали в этом сезоне лучше, команда в целом стала более качественной и конкурентноспособной, фланговые защитники улучшили игру в атаке, центральные полузащитники обеспечили более интенсивный прессинг и доставку мяча в штрафную.
Но то, как стремительно сыгрались Аймбетов и Вагнер, не может не удивлять. Ну и собственно их главное преимущество перед коллегами - в этом сезоне они почти наверняка отпразднуют титул, которого не было в прошлом году.
Фото: ФК "Кайрат"©