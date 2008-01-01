В "Кайрат" или "Астану"? Нападающий сборной Казахстана может уйти на повышение

В текущем сезоне он забил четыре гола.

Фото: ФК "Жетысу"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:31
Нападающий "Жетысу" и сборной Казахстана по футболу Айбар Жаксылыков заинтересовал ряд клубов КПЛ, сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что по завершении сезона клубу из Талдыкоргана будет сложно удержать 23-летнего игрока. Его держат в поле зрения ведущие команды премьер-лиги.

В текущем сезоне Жаксылыков провел за семиреченцев 14 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. В прошлом сезоне, в основном выходя на замену, нападающий отметился шестью забитыми мячами.

За национальную команду Айбар дебютировал в поединке против Албании в Алматы и успел провести за нее две игры.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Жетысу ФК Сборная РК по футболу
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:31
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