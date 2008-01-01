"Актобе" ищет нового тренера за рубежом. В шорт-листе - бывшие специалисты сборной Казахстана

Футбольный клуб "Актобе"
, досрочно обеспечивший себе выход в казахстанскую премьер-лигу
, ищет нового тренера в России, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале
.
"Ранее белорусские СМИ сватали в стан пятикратного чемпиона страны молодого белорусского специалиста Алексея Багу. Правда, Бага занят в литовском "Жальгирисе". Но он, естественно, не единственный кандидат.
В кулуарах называются еще минимум две фамилии. Речь идет о российских специалистах, хорошо знакомых Казахстану - Викторе Кумыкове и Юрие Красножане. Оба в представлении не нуждаются.
Не знаю, насколько вероятно возвращение кого-либо из них в Казахстан, но и они не единственные россияне, с кем контактировал клуб. Есть еще одна кандидатура - молодой специалист, пока гораздо более известный как шикарный в прошлом футболист", - говорится в тексте.
Отметим, что "красно-белые" завоевали путевку
в высший дивизион за два тура до завершения сезона в первой лиге.