"Актобе" ищет нового тренера за рубежом. В шорт-листе - бывшие специалисты сборной Казахстана

Клуб вернулся в КПЛ.

Фото: ФК "Актобе"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:09
Футбольный клуб "Актобе", досрочно обеспечивший себе выход в казахстанскую премьер-лигу, ищет нового тренера в России, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

"Ранее белорусские СМИ сватали в стан пятикратного чемпиона страны молодого белорусского специалиста Алексея Багу. Правда, Бага занят в литовском "Жальгирисе". Но он, естественно, не единственный кандидат.

В кулуарах называются еще минимум две фамилии. Речь идет о российских специалистах, хорошо знакомых Казахстану - Викторе Кумыкове и Юрие Красножане. Оба в представлении не нуждаются.

Не знаю, насколько вероятно возвращение кого-либо из них в Казахстан, но и они не единственные россияне, с кем контактировал клуб. Есть еще одна кандидатура - молодой специалист, пока гораздо более известный как шикарный в прошлом футболист", - говорится в тексте.

Отметим, что "красно-белые" завоевали путевку в высший дивизион за два тура до завершения сезона в первой лиге.
Метки:
Футбол Актобе ФК Красножан Юрий КПЛ-2020 Первая лига Казахстана
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:09
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