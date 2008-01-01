Игроки не для больших задач. Почему трансферы "Тобола" в атаку оказались бесполезны

"Тобол" после безальтернативного поражения от "Кайрата" выпал из призовой тройки и в целом выглядит совсем неубедительно в атакующем плане. Корреспондент Vesti.kz рецензирует переходы иностранцев костанайского клуба в линию нападения и приходит к неутешительному выводу.



С начала года "Тобол" поэтапно расширял атакующую линию с помощью иностранцев, включая Петроса Аветисяна, Карлосу Фонсеку и Жереми Манзорро.

Да, на бумаге неплохие приобретения, все перечисленные игроки были в списке лидеров в своих предыдущих командах. Но в итоге ощутимой пользы "Тоболу" они не приносят. На данный момент в сумме на троих они соорудили всего три гола.

Чтобы понимать разницу, 34-летний Азат Нургалиев в одиночку уже собрал 4+2 по системе гол+пас. В это же время "Тобол" отдает в аренду Максима Федина (да, у него плохой сезон в "Кайсаре", но кто знает, как бы сложилось в костанайском клубе?) и предоставляет лишь эпизодические шансы лидеру молодежной сборной Казахстана Оралхану Омиртаеву (пока отыграл лишь 173 минуты в сезоне, забил один гол после выхода на замену).







Спрашивается, чем вызвано такое доверие к иностранным игрокам? Возможно, есть общая проблема. Аветисян, Фонсека и Манзорро пришли из не таких амбициозных клубов, достаточно средних по меркам КПЛ, это не "Тобол", и стать лидером в рамках более масштабного проекта новичкам пока не под силу.

Если говорить индивидуально, Фонсека уже пару лет не показывает тот уровень игры, который был у него на стартовом этапе в "Иртыше", к тому же возраст у португальца для его позиции уже критический (33 года).

Аветисян потенциально выглядел правильным трансфером - 24 года, игрок сборной Армении, сверкнул на уровне еврокубков. Но пока армянин, опять же, не оправдывает авансов, не ведет игру, да и в сборную его перестали вызывать. Манзорро дал команде хоть что-то, но вновь есть объективная претензия - против больших соперников француз теряется и никакой атакующей конкретики от него уже нет.







При этом в том же "Кайрате" прочно сидит в запасе Еркебулан Тунгышбаев, интересно, была ли хотя бы попытка взять его в аренду, ведь он вполне мог принести больше пользы. Также стоит обратить внимание, что "Ордабасы" нашел Жоао Пауло, "Жетысу" - Педро Эуженио и даже "Тараз" попал в цель с Тони Сильвой. В то время как "Тобол" по ощущениям собрал тех, кто просто был свободен на рынке, и теперь клуб рискует второй сезон подряд остаться вне еврокубковой зоны.



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